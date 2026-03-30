La Laguna refuerza la limpieza y el cuidado urbano con un dispositivo especial por Semana Santa

La Laguna, a través del área de Servicios Municipales, ha activado un dispositivo especial con motivo de la celebración de la Semana Santa que incluye el centro histórico y otros puntos de interés en el municipio, con el objetivo de que calles, plazas y espacios luzcan en las mejores condiciones durante estos días de gran afluencia. El operativo contempla actuaciones previas, durante y posteriores a cada procesión, reforzando además el mantenimiento integral del entorno urbano.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destaca que “la Semana Santa es una de las expresiones identitarias más importantes de La Laguna, y desde el Ayuntamiento trabajamos para que el conjunto del casco histórico esté a la altura de lo que representa esta celebración, tanto para quienes la viven como para quienes nos visitan”.

De manera previa al inicio de las procesiones, el dispositivo ha centrado sus esfuerzos en la limpieza intensiva, incluyendo edificios singulares y sus zonas aledañas, así como la puesta a punto de espacios públicos. Estas labores se complementan con la limpieza de fuentes, trabajos de jardinería, poda y cuidado del arbolado, además de la revisión del alumbrado público para garantizar tanto la seguridad como la adecuada iluminación de los recorridos procesionales.

A estas actuaciones se suma el trabajo que se realiza coincidiendo con cada salida de los diferentes tronos y hermandades. En este sentido, el operativo contempla la intervención de los equipos de limpieza tanto antes como después del paso de los cortejos, permitiendo que las calles recuperen su estado óptimo de manera prácticamente inmediata.

Fran Hernández subraya que “no solo se trata de limpiar, sino de cuidar cada detalle del espacio público en un entorno tan sensible como nuestro centro histórico, declarado Patrimonio Mundial. Queremos que La Laguna ofrezca su mejor imagen en unos días especialmente significativos sin olvidarnos de nuestros pueblos y barrios que también acogen importantes manifestaciones populares en esta Semana Santa”.

Asimismo, el edil pone en valor el trabajo del personal municipal durante estos días y señala que “detrás de cada procesión hay un importante dispositivo humano que actúa con rapidez y eficacia para que todo transcurra con normalidad. Es una labor constante, coordinada y fundamental para el desarrollo de la Semana Santa”.

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El Ayuntamiento de La Laguna mantendrá activo este dispositivo a lo largo de toda la programación, adaptando los recursos a las necesidades de cada jornada y reforzando la atención en los puntos de mayor afluencia del municipio.