La Laguna promociona su Semana Santa en el Aeropuerto Tenerife Norte para impactar al visitante desde su llegada

La Laguna desarrolla una acción promocional en la zona de llegadas del Aeropuerto de Tenerife Norte – Ciudad de La Laguna con el objetivo de acercar su Semana Santa a los visitantes desde el primer momento de su llegada a la isla.

El alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez; la concejala de Turismo, Estefanía Díaz; y el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías, Juan Antonio Pérez, han participado en esta iniciativa, que se desarrolla también durante la jornada del sábado y que forma parte de la estrategia municipal para reforzar el posicionamiento de La Laguna como destino cultural y patrimonial de referencia.

Bajo el lema ‘Tu Semana Santa comienza aquí’, la acción sitúa la tradición lagunera en un punto clave de contacto con el visitante, aprovechando un espacio de máxima afluencia para generar un impacto directo y emocional en quienes llegan a Tenerife.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destaca que “La Laguna cuenta con una Semana Santa de enorme valor patrimonial, histórico y cultural, y acciones como esta nos permiten proyectarla hacia quienes visitan la isla, invitándoles a descubrir una de nuestras tradiciones más arraigadas desde el mismo momento en que aterrizan”.

Por su parte, la concejala de Turismo, Estefanía Díaz, subraya que “la promoción de la Semana Santa es una línea estratégica fundamental para el municipio, en la que venimos trabajando de la mano de la Junta de Hermandades y Cofradías, y que se ve reforzada con nuestra pertenencia a la Red Mundial de Turismo Religioso”. Asimismo, añade que “queremos que el visitante identifique desde el primer instante que La Laguna ofrece una experiencia cultural única vinculada a su historia y a sus tradiciones”.

Durante las jornadas del 27 y 28 de marzo, en horario de 11:00 a 14:00 horas y coincidiendo con la llegada de cerca de 2.000 viajeros diarios, el espacio elegido ofrece una experiencia inmersiva que combina innovación y tradición. A través de un cubo LED con contenido 360º, los visitantes pueden adentrarse en la Semana Santa lagunera, recorriendo sus procesiones, su patrimonio y su singular atmósfera.

En esta línea, el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías, Juan Antonio Pérez, valora positivamente esta iniciativa y señala que “este tipo de acciones contribuyen a dar visibilidad al importante trabajo que realizan las hermandades durante todo el año y a poner en valor una Semana Santa que es reflejo de la identidad, la historia y el patrimonio de La Laguna”. Asimismo, destaca que “la promoción conjunta permite acercar al visitante no solo las procesiones, sino también el significado cultural y espiritual que las acompaña”.

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La acción se completa con una bienvenida cercana mediante la entrega de más de 2.000 dulces típicos laguneros, acompañados de material promocional, en una propuesta que refuerza la hospitalidad y la identidad local como elementos diferenciadores de la experiencia turística.