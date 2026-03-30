La Laguna abre al público los tesoros documentales que narran cinco siglos de historia insular

La Laguna abre este 31 de marzo las inscripciones para Documenta, un programa de visitas interpretativas a los principales archivos históricos del municipio y que se desarrollará entre abril y junio de 2026. La iniciativa marca el inicio del año del patrimonio documental lagunero, una apuesta estratégica del Ayuntamiento para poner en valor el ingente legado archivístico e histórico que convierte a la ciudad en la capital documental de Canarias.

El proyecto, impulsado por la Concejalía de Patrimonio Cultural, permitirá a la ciudadanía acceder, de forma guiada y contextualizada, a fondos únicos en el Archipiélago, conservados en el Archivo Histórico Municipal, el Archivo Histórico Diocesano, el Fondo Antiguo de la Universidad de La Laguna y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. En total, se realizarán trece visitas, que abrirán al público documentos esenciales para comprender la historia social, política, económica, religiosa e intelectual de Tenerife desde el siglo XV hasta la actualidad.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que Documenta “representa un paso decisivo en la misión de esta ciudad de compartir, proteger y activar la memoria que nos ha hecho Patrimonio Mundial, porque este reconocimiento implica custodiar no solo nuestras calles y edificios, sino también las palabras, las decisiones, los planos, las voces y las historias que nos han traído hasta aquí”.

Documento de uno de los archivos de La Laguna. / E. D.

Gutiérrez recordó que “La Laguna conserva los documentos fundacionales de Tenerife, desde las actas del Cabildo de 1497 hasta los fondos ilustrados de la Económica o los incunables de la Universidad. Este patrimonio no solo nos pertenece, nos explica y nos identifica”.

“2026 será un año clave para reforzar el compromiso de La Laguna con la salvaguarda del patrimonio material e inmaterial, en plena sintonía con las obligaciones de la UNESCO y con el nuevo Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial, que se adjudicará en los próximos días”, añadió el alcalde.

Por su parte, el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, señaló que Documenta “es mucho más que un programa de visitas: es una intervención estructural de mediación patrimonial que abre los archivos, democratiza el acceso al conocimiento y convierte la documentación histórica en un bien cultural vivo, accesible y compartido”.

Cordobés recordó que los archivos laguneros custodian “el mayor, más diverso y más antiguo ecosistema documental de Canarias”, y que esta iniciativa “permitirá a la ciudadanía descubrir documentos que narran la conquista, el reparto de tierras, la evolución urbana, la vida religiosa, la actividad científica, la historia intelectual y la construcción de la sociedad canaria durante más de cinco siglos”.

Asimismo, el concejal subrayó que “la UNESCO insiste en que la ciudadanía debe conocer la memoria documental de su ciudad. Con Documenta, La Laguna da un paso ejemplar en esa dirección, el primero de un programa mucho más amplio que desplegaremos a lo largo de este año y con acciones de gran relevancia para la divulgación, la protección y la puesta en valor de este extraordinario patrimonio documental, que distingue a La Laguna en el conjunto de Canarias”.

Un recorrido por los grandes archivos de la ciudad

El proyecto se desarrolla con la colaboración directa de las cuatro instituciones custodias del patrimonio documental lagunero, que abren sus fondos para acercar a la ciudadanía un legado único en Canarias. Cada recorrido ofrecerá una introducción histórica, una explicación de los procesos de conservación y gestión documental, y la presentación comentada de piezas seleccionadas por su relevancia histórica y patrimonial.

Las visitas del programa Documenta se desarrollarán entre abril y junio de 2026, con sesiones en los cuatro grandes archivos históricos de La Laguna: el Archivo Histórico Municipal (10 y 24 de abril, y 15 y 29 de mayo, a las 11:00 horas), el Archivo Histórico Diocesano (17 de abril, 8 y 22 de mayo, y 5 de junio, a las 11:00 horas), la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (7, 14, 21 y 28 de mayo, a las 10:30 horas) y el Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna (20 de mayo, a las 11:00 horas).

La actividad es completamente gratuita y cuenta con un aforo muy limitado de 12 personas por sesión, por lo que es imprescindible realizar inscripción previa, enviando un correo a lalagunaexperience@gmail.com.

Un proyecto alineado con los estándares UNESCO

El programa se enmarca en las recomendaciones de la UNESCO para las ciudades Patrimonio Mundial, que consideran el patrimonio documental como parte integral del Valor Universal Excepcional. La documentación histórica (administrativa, cartográfica, fotográfica, técnica y bibliográfica) es esencial para demostrar la autenticidad del sitio, fundamentar decisiones urbanísticas y garantizar la continuidad de su gestión.

En este sentido, Documenta contribuye a garantizar el acceso público a la memoria histórica, fortalecer la transparencia institucional, fomentar la participación ciudadana, impulsar la educación patrimonial y reforzar la gobernanza de la Ciudad Patrimonio Mundial.

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Con esta y otras iniciativas previstas, La Laguna reafirma su vocación de ciudad que protege, interpreta y comparte su memoria. Una ciudad que entiende que los documentos no son solo piezas del pasado, sino herramientas para comprender el presente y construir un futuro más consciente, informado y conectado con su identidad.