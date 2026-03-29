Protección Civil celebra este fin de semana unas jornadas en La Laguna sobre labores de rescate con unidades caninas

El enclave natural de la Mesa Mota se ha convertido este fin de semana en el escenario de la segunda edición de las ‘Jornadas Cinológicas de Rescate Ciudad de La Laguna’. Esta propuesta formativa, impulsada por Protección Civil y el Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, se dirige exclusivamente a grupos y unidades especializadas en este tipo de labores de búsqueda y asistencia a víctimas con perros adiestrados.

Durante dos días, de manera ininterrumpida, se ha ofrecido a los participantes entrenamientos conjuntos sobre el terreno, simulacros de distintos tipos de emergencias y ejercicios prácticos en grandes áreas y estructuras colapsadas o escombros, fomentando la coordinación entre equipos de trabajo, así como el intercambio de conocimientos y distintas experiencias vividas en casos reales.

Entre otras temáticas, se abordarán las técnicas de búsqueda para casos de personas sepultadas en condiciones de oscuridad total o en entornos boscosos con visibilidad reducida, valoración sanitaria, equipamientos de protección individual (EPI), sistemas de iluminación autónomos, etc.

Al término de los ejercicios, se realizará un informe de valoración conjunta para evaluar las operaciones y las intervenciones desplegadas y poner en común las conclusiones de los participantes, a quienes se ofrecerá un espacio de convivencia de cierre de jornada.

Debido a la localización del ejercicio y a la propia dinámica de estas sesiones operativas, no se ha permitido la asistencia de público a estas jornadas, con el fin de evitar interferencias en las maniobras y garantizar la seguridad, tanto de los equipos participantes como de posibles visitantes.

No obstante, a lo largo del año se organizan por parte de Protección Civil de La Laguna distintas jornadas de puertas abiertas y exhibición de maniobras, que generalmente se desarrollan en la céntrica plaza del Cristo. Durante estas acciones, toda la ciudadanía interesada puede acercarse a conocer de primera mano la actividad de esta unidad, los propios canes especializados en rescates y el material que se suele emplear en este tipo de intervenciones.

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En la actividad de este fin de semana han participado guías y perros de EMERLAN (Servicio de Rescate y Emergencias de Lanzarote), GOSER La Palma, G.P.S. Gran Canaria, AEA Tenerife (Anaga), Protección Civil de Candelaria y Bomberos Voluntarios de Tegueste (del área de rescate urbano).