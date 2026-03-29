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La pentacampeona de footbag y bicampeona de freestyle Paloma Pujol inspira igualdad y superación en las aulas de La Laguna

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, destaca el valor de estas sesiones para acercar referentes reales al alumnado y fomentar hábitos de vida saludables.

La freestyler profesional, Paloma Pujol.

La freestyler profesional, Paloma Pujol. / El Día

El Día

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La Laguna, a través del Área de Educación y Juventud del Ayuntamiento, ha desarrollado una serie de charlas en centros educativos del municipio con la participación de la freestyler profesional Paloma Pujol, una iniciativa orientada a promover valores como la igualdad, la superación personal y la práctica deportiva entre la población joven.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, subraya que “este tipo de iniciativas permiten acercar a los jóvenes referentes reales que, a través del deporte, transmiten valores fundamentales como el esfuerzo, la constancia y la igualdad de oportunidades”. En este sentido, añade que “no se trata solo de una exhibición deportiva, sino de generar espacios de diálogo donde el alumnado pueda reflexionar sobre su futuro y sobre el papel que quieren desempeñar en la sociedad”.

Durante las sesiones, el alumnado ha podido conocer de primera mano la trayectoria de Paloma Pujol, marcada por la superación de dificultades en un entorno deportivo tradicionalmente masculinizado, especialmente en sus inicios, cuando tuvo que integrarse en equipos masculinos ante la falta de estructuras femeninas.

Su evolución la ha llevado a consolidarse como una referente del fútbol freestyle en España y a alcanzar el reconocimiento internacional como campeona del mundo en la disciplina de footbag, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia y dedicación para las nuevas generaciones.

Las charlas han puesto el foco en la importancia de la igualdad en el deporte, la visibilidad de las mujeres y la adopción de hábitos de vida saludables, utilizando el deporte como herramienta educativa para conectar con el alumnado desde una perspectiva cercana y motivadora.

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Eiroa concluye que “desde el área de Educación y Juventud seguimos apostando por una educación que va más allá del aula, incorporando propuestas que conecten con los intereses de la juventud y contribuyan a su desarrollo personal y social”.

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