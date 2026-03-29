La Laguna reúne a más de una decena de centros educativos en la Feria de las Profesiones para acercar el futuro laboral al alumnado
La iniciativa ofrece durante toda la jornada espacios de demostración, orientación y contacto directo con profesionales, permitiendo al alumnado conocer distintas salidas formativas y laborales de manera práctica y cercana.
El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Educación y Juventud, celebra en las inmediaciones de la Iglesia de La Concepción la Feria de las Profesiones, en la que el alumnado puede conocer de primera mano diferentes profesiones y sectores a través de stands informativos, demostraciones y encuentros con profesionales.
El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, destacó la implicación del conjunto de la comunidad educativa en el desarrollo de esta iniciativa, subrayando que “este encuentro es posible gracias al compromiso y la participación de todos los centros de Formación Profesional del municipio, que han trabajado de forma coordinada para acercar su oferta al alumnado y ayudarle a descubrir nuevas oportunidades de futuro”.
En esta edición participan un total de 13 centros, incluyendo todos los centros de Formación Profesional de La Laguna, a los que se suman el municipio de Tegueste y la Escuela Oficial de Idiomas, configurando una muestra amplia y representativa de la oferta formativa del entorno.
Por su parte, el viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera, valoró la iniciativa y agradeció la colaboración institucional, señalando que “es una oportunidad para que el alumnado, el profesorado y los centros educativos compartan el trabajo que se realiza en Canarias, mostrando los distintos ciclos formativos y orientando a los jóvenes hacia posibles salidas profesionales”. En este sentido, puso en valor este tipo de espacios “que permiten visibilizar las oportunidades formativas y el esfuerzo diario de los docentes en nuestro archipiélago”.
El segundo teniente de alcalde, Fran Hernández, puso el acento en el papel de la comunidad educativa y la importancia de la Formación Profesional, destacando que “la FP representa hoy una vía clave para el acceso al empleo y el desarrollo profesional, y jornadas como esta permiten que los jóvenes conozcan de forma directa las posibilidades reales que tienen a su alcance”. Asimismo, señaló que “el trabajo conjunto entre administraciones, centros educativos y profesorado es fundamental para seguir fortaleciendo el futuro de nuestros pueblos y barrios”.
La asistencia a esta feria se enmarca en las acciones de orientación que los centros educativos promueven para acompañar al alumnado en la toma de decisiones sobre su itinerario académico y profesional, favoreciendo un contacto directo con la realidad del mercado laboral y las distintas opciones formativas disponibles.
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