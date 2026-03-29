Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cadáver costa CanariasCambio del PGO en La LagunaLa fe es cosa de mujeresÁlvaro Cervera - CD TenerifeAtrapada en la TF-152CB Canarias
instagramlinkedin

La Laguna reúne a más de una decena de centros educativos en la Feria de las Profesiones para acercar el futuro laboral al alumnado

La iniciativa ofrece durante toda la jornada espacios de demostración, orientación y contacto directo con profesionales, permitiendo al alumnado conocer distintas salidas formativas y laborales de manera práctica y cercana.

Entre los centros participantes se encuentran todos los de Formación Profesional de La Laguna, a los que se suman el municipio de Tegueste y la Escuela Oficial de Idiomas

Entre los centros participantes se encuentran todos los de Formación Profesional de La Laguna, a los que se suman el municipio de Tegueste y la Escuela Oficial de Idiomas / El Día

El Día

El Día

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Educación y Juventud, celebra en las inmediaciones de la Iglesia de La Concepción la Feria de las Profesiones, en la que el alumnado puede conocer de primera mano diferentes profesiones y sectores a través de stands informativos, demostraciones y encuentros con profesionales.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, destacó la implicación del conjunto de la comunidad educativa en el desarrollo de esta iniciativa, subrayando que “este encuentro es posible gracias al compromiso y la participación de todos los centros de Formación Profesional del municipio, que han trabajado de forma coordinada para acercar su oferta al alumnado y ayudarle a descubrir nuevas oportunidades de futuro”.

En esta edición participan un total de 13 centros, incluyendo todos los centros de Formación Profesional de La Laguna, a los que se suman el municipio de Tegueste y la Escuela Oficial de Idiomas, configurando una muestra amplia y representativa de la oferta formativa del entorno.

Por su parte, el viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera, valoró la iniciativa y agradeció la colaboración institucional, señalando que “es una oportunidad para que el alumnado, el profesorado y los centros educativos compartan el trabajo que se realiza en Canarias, mostrando los distintos ciclos formativos y orientando a los jóvenes hacia posibles salidas profesionales”. En este sentido, puso en valor este tipo de espacios “que permiten visibilizar las oportunidades formativas y el esfuerzo diario de los docentes en nuestro archipiélago”.

El segundo teniente de alcalde, Fran Hernández, puso el acento en el papel de la comunidad educativa y la importancia de la Formación Profesional, destacando que “la FP representa hoy una vía clave para el acceso al empleo y el desarrollo profesional, y jornadas como esta permiten que los jóvenes conozcan de forma directa las posibilidades reales que tienen a su alcance”. Asimismo, señaló que “el trabajo conjunto entre administraciones, centros educativos y profesorado es fundamental para seguir fortaleciendo el futuro de nuestros pueblos y barrios”.

Noticias relacionadas

La asistencia a esta feria se enmarca en las acciones de orientación que los centros educativos promueven para acompañar al alumnado en la toma de decisiones sobre su itinerario académico y profesional, favoreciendo un contacto directo con la realidad del mercado laboral y las distintas opciones formativas disponibles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tercer carril de la TF-5 incluirá tanques de tormentas, una solución pionera en Canarias para gestionar el agua de la lluvia
  2. La Línea 1 del tranvía de Tenerife funcionará sin interrupción durante la Semana Santa
  3. Álvaro Cervera apunta a los futbolistas del Tenerife: 'Hay decisión por ganar, pero no habilidad; no sé si hay mucho talento en esta categoría
  4. La Aemet pronostica subida de temperaturas, heladas en cumbres y viento fuerte este sábado en Tenerife
  5. Detenido por apuñalar en el cuello a otro varón en Güímar
  6. Grave accidente en la autopista del sur de Tenerife: un hombre en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria al volante
  7. La piscina cubierta de Candelaria, a licitación por diez millones tras actualizar los precios
  8. Punto y seguido del CD Tenerife hacia el ascenso

La Laguna impulsa la mayor transformación urbanística de los campus universitarios con más vivienda, deporte, movilidad y espacios verdes

La Laguna impulsa la mayor transformación urbanística de los campus universitarios con más vivienda, deporte, movilidad y espacios verdes

La Laguna refuerza la limpieza y el cuidado urbano con un dispositivo especial por Semana Santa

La Laguna refuerza la limpieza y el cuidado urbano con un dispositivo especial por Semana Santa

La Laguna promociona su Semana Santa en el Aeropuerto Tenerife Norte para impactar al visitante desde su llegada

La Laguna promociona su Semana Santa en el Aeropuerto Tenerife Norte para impactar al visitante desde su llegada

Protección Civil celebra este fin de semana unas jornadas en La Laguna sobre labores de rescate con unidades caninas

Protección Civil celebra este fin de semana unas jornadas en La Laguna sobre labores de rescate con unidades caninas

La Laguna reúne a más de una decena de centros educativos en la Feria de las Profesiones para acercar el futuro laboral al alumnado

La Laguna reúne a más de una decena de centros educativos en la Feria de las Profesiones para acercar el futuro laboral al alumnado

La Laguna activa su nueva hoja de ruta con la adjudicación del Plan de Gestión de la Ciudad Patrimonio Mundial

La Laguna activa su nueva hoja de ruta con la adjudicación del Plan de Gestión de la Ciudad Patrimonio Mundial

El Ayuntamiento de La Laguna publica la convocatoria de 61 plazas a la administración local

El Ayuntamiento de La Laguna publica la convocatoria de 61 plazas a la administración local

El Ayuntamiento de La Laguna encara los últimos trabajos del plan de reasfaltado de La Cuesta

El Ayuntamiento de La Laguna encara los últimos trabajos del plan de reasfaltado de La Cuesta
Tracking Pixel Contents