La Laguna reúne a más de una decena de centros educativos en la Feria de las Profesiones para acercar el futuro laboral al alumnado

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Educación y Juventud, celebra en las inmediaciones de la Iglesia de La Concepción la Feria de las Profesiones, en la que el alumnado puede conocer de primera mano diferentes profesiones y sectores a través de stands informativos, demostraciones y encuentros con profesionales.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, destacó la implicación del conjunto de la comunidad educativa en el desarrollo de esta iniciativa, subrayando que “este encuentro es posible gracias al compromiso y la participación de todos los centros de Formación Profesional del municipio, que han trabajado de forma coordinada para acercar su oferta al alumnado y ayudarle a descubrir nuevas oportunidades de futuro”.

En esta edición participan un total de 13 centros, incluyendo todos los centros de Formación Profesional de La Laguna, a los que se suman el municipio de Tegueste y la Escuela Oficial de Idiomas, configurando una muestra amplia y representativa de la oferta formativa del entorno.

Por su parte, el viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera, valoró la iniciativa y agradeció la colaboración institucional, señalando que “es una oportunidad para que el alumnado, el profesorado y los centros educativos compartan el trabajo que se realiza en Canarias, mostrando los distintos ciclos formativos y orientando a los jóvenes hacia posibles salidas profesionales”. En este sentido, puso en valor este tipo de espacios “que permiten visibilizar las oportunidades formativas y el esfuerzo diario de los docentes en nuestro archipiélago”.

El segundo teniente de alcalde, Fran Hernández, puso el acento en el papel de la comunidad educativa y la importancia de la Formación Profesional, destacando que “la FP representa hoy una vía clave para el acceso al empleo y el desarrollo profesional, y jornadas como esta permiten que los jóvenes conozcan de forma directa las posibilidades reales que tienen a su alcance”. Asimismo, señaló que “el trabajo conjunto entre administraciones, centros educativos y profesorado es fundamental para seguir fortaleciendo el futuro de nuestros pueblos y barrios”.

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La asistencia a esta feria se enmarca en las acciones de orientación que los centros educativos promueven para acompañar al alumnado en la toma de decisiones sobre su itinerario académico y profesional, favoreciendo un contacto directo con la realidad del mercado laboral y las distintas opciones formativas disponibles.