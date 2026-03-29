El Ayuntamiento de La Laguna publica la convocatoria de 61 plazas a la administración local

El Ayuntamiento de La Laguna, por medio de la concejalía de Presidencia y Planificación, ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife la convocatoria de 61 plazas de funcionariado con las que el Consistorio buscará reforzar su plantilla y ocupar las plazas vacantes a través de promoción interna y concursos de oposición pública.

El alcalde de la Corporación local, Luis Yeray Gutiérrez, remarcó que “este proceso tiene un gran impacto para esta administración, ya que logramos cubrir puestos que han quedado vacantes desde hace algunos años, principalmente por jubilación, lo cual incidirá directamente en el servicio y la atención que se presta a la ciudadanía desde distintos servicios”.

Asimismo, el primer edil lagunero recalcó que “se trata de un procedimiento muy demandado por parte de la población que aspira a formar parte de este Consistorio. En este caso, pondremos a disposición varias plazas para los grupos A y C, con las que pretendemos incrementar nuestra plantilla y conformar una lista de reserva, que nos ayudará a cubrir bajas o sustituciones en el futuro”.

Por su parte, la concejala de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento, Carla Cabrera, señaló que desde su Departamento “se está trabajando para que a lo largo de este año se puedan activar procesos similares de convocatoria pública para otras especialidades y que, de esa manera, podamos dotar de mayores recursos personales a distintas áreas de esta administración”.

Del mismo modo, la edil lagunera matizó que a este anuncio de hoy del BOP le seguirá la publicación correspondiente en el Boletín Oficial del Estado, momento en el que las personas interesadas podrán presentar su solicitud para concurrir a estos concursos de oposición pública.

Cabrera también quiso recordar que “una convocatoria de estas características no se hacía pública por parte de este Ayuntamiento desde el año 2001, lo cual habla de la complejidad de la tramitación de este tipo de expedientes y del enorme esfuerzo e implicación que ha requerido por parte del personal técnico del Área de Recursos Humanos”.

Características de las plazas convocadas

En lo que se refiere a estas 61 plazas convocadas, 13 corresponden a un sistema de promoción interna para cubrir puestos del Grupo C (subgrupo C1) como administrativos o administrativas de la Corporación local.

En lo que se refiere a las oposiciones de funcionarios de carrera, se habilitarán 8 plazas de técnico o técnica a la administración general (subgrupo A1), 5 plazas de técnico/a de gestión (subgrupo A2), 6 plazas para personal administrativo (subgrupo C1) y 29 plazas para auxiliares administrativos/as (subgrupo C2).

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Carla Cabrera aseveró que “con esta convocatoria, el Ayuntamiento de La Laguna refuerza su compromiso con el empleo público y la captación de nuevos profesionales de distintos ámbitos y capacidades. Por todo ello, animamos a la ciudadanía que cumpla con los requisitos establecidos a que participe en este proceso, que a buen seguro nos ayudará a fortalecer nuestra capacidad de gestión diaria”.