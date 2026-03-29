El Ayuntamiento de La Laguna encara los últimos trabajos del plan de reasfaltado de La Cuesta

El Área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna afrontará entre finales de marzo y principios de abril las últimas actuaciones previstas en el plan de reasfaltado del viario del núcleo poblacional de La Cuesta, donde se habían detectado algunas carreteras con daños y deficiencias provocadas por la carga de tráfico diaria de esta zona del municipio.

El máximo representante de este Departamento en el Consistorio, Ángel Chinea, detalló que “desde el pasado mes de febrero se han culminado cerca de diez proyectos de adecuación similares en este entorno, permitiendo una mejor circulación de vehículos gracias a esta nueva capa de rodadura”.

La previsión de trabajo del Consistorio permitirá iniciar las obras de mejora en un tramo de la calle Castillo de San Joaquín (la que es de ámbito municipal), con una duración aproximada de dos días. A partir del lunes 30, aprovechando el descenso del tráfico y el parón de la actividad lectiva propio de la Semana Santa, se abordarán las calles Poeta Perera y Buitrago.

Ángel Chinea explicó que estas labores consistirán en el habitual fresado y saneamiento previo de la antigua capa de rodadura para, posteriormente, extender el material definitivo que cuenta con unas características de mayor durabilidad que el actual. Asimismo, se procederá a la colocación de la señalización viaria correspondiente, que en algunos casos se repone si presenta algún daño.

Una vez levantada la calzada, el personal de obra aprovechará para revisar acometidas y otras conexiones del sistema de saneamiento y abastecimiento hídrico y para inspeccionar los rebajes que necesitan ejecutarse en las aceras de la zona para mejorar a posteriori la accesibilidad de los pasos de peatones y otros puntos de la vía.

El plan de reasfaltado de La Cuesta abarca cerca de una veintena de calles. Una vez culminen estas tres vías, se procederá al acondicionamiento de la avenida Ingenieros, que pondrá el punto final a este cronograma específico.

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Como suele ser habitual, la Corporación local y la empresa responsable de este servicio han informado previamente a los vecinos y vecinas y establecimientos afectados por estos trabajos de reasfaltado, para que tengan conocimiento de la duración de los mismos y los cortes y alteraciones de tráfico correspondientes. También se ha puesto a disposición de la ciudadanía un teléfono de atención para cualquier duda o incidencia derivada de este proyecto (689 502 512).