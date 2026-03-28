La Laguna se reafirma como destino de turismo religioso

“Los forasteros que visitaron nuestra ciudad en la anterior semana debieron quedar sumamente complacidos. Las solemnidades de la Semana Mayor han tenido lugar en La Laguna con verdadera y extraordinaria pompa. La Laguna reveló una vez más que es digna capital del Obispado de Tenerife. Todo contribuyó a ello […] la concurrencia de gentes de fuera de la ciudad y de la ciudad misma a los templos y procesiones; la decencia y hasta el lujo de los pasos y la grandiosidad y riqueza de los monumentos”. La crónica del año 1903, atribuida José Rodríguez Moure, revela cómo la Semana Santa de San Cristóbal de La Laguna ha sido desde siempre un foco de atracción para visitantes. Una condición que se reafirma año tras año como principal destino de turismo religioso de Canarias, concepto que puede parecer relativamente moderno pero que en la práctica viene materializándose desde hace siglos.

“Somos muy conscientes de que la Semana Santa es la primera gran cita vacacional del año, y las previsiones turísticas para estas fechas apuntan a que las islas recibirán una gran afluencia de viajeros nacionales e internacionales”, expresa el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, quien sostiene que “dentro del destino turístico de Tenerife, nuestra ciudad brinda en estas fechas una oferta muy diferenciada, sostenida en su riqueza patrimonial y el atractivo de sus celebraciones en la calle, que sin duda despiertan el interés del visitante, se mueva este por intereses de índole religioso o no”.

Lo cierto es que las reservas hoteleras en la isla de Tenerife para la Semana Santa superan una media del 79%. Y a esa cifra puede incrementarse en las últimas horas teniendo en cuenta la visión de España como un destino seguro frente a un contexto internacional muy inestable. Más allá de esta circunstancia, en Semana Santa se registra en Canarias uno de los momentos de mayor movilidad entre islas. Los datos sobre turismo interno correspondientes a 2025 reflejan que la ciudadanía canaria realizó más de 170.000 desplazamientos en estas fechas, de los que el 60% se produjeron dentro del archipiélago.

La Semana Santa de La Laguna ha sido desde siempre un foco de atracción para visitantes / ED

La Laguna, se prepara para recibir, por tanto, a un gran flujo de visitantes de dentro y de fuera. La ocupación hotelera roza el lleno y los comercios viven su mejor momento del año. Durante estos días, el centro histórico, reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco, se convierte en escenario de recogimiento y belleza. Las procesiones recorren sus calles adoquinadas, con pasos que portan imágenes centenarias, mientras el sonido de cornetas y tambores envuelve la ciudad. Cofradías y hermandades desfilan con solemnidad y devoción, ofreciendo un auténtico museo al aire libre de arte sacro y tradición viva.

Pero La Laguna en Semana Santa es mucho más que procesiones. Es un destino 360º, con experiencias gastronómicas en tascas y restaurantes que fusionan tradición y vanguardia y que, más allá del conjunto histórico de la ciudad, ofrece en su municipio experiencias de naturaleza y ocio.

Conscientes de esta fortaleza, el Ayuntamiento de La Laguna, de la mano del alcalde y de la concejala de Turismo, Estefanía Díaz, presentó el pasado enero en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) su estrategia de promoción turística para el año 2026, con el propósito de impulsar La Laguna como un destino integral y diferenciado, más allá de la oferta de sol y playa, y con capacidad para brindar una oferta atractiva al visitante durante todo el año frente a otros destinos estacionales.

Uno de los pilares de esa estrategia es precisamente el turismo vinculado al Patrimonio de la Humanidad, y la Semana Santa lagunera constituye una de las celebraciones más singulares del Archipiélago, que proyecta la ciudad como referente del turismo religioso en Canarias y a nivel internacional.

La procesión del Encuentro, en La Cuesta, es una de las más populares / ED

Cada año, miles de personas se dan cita en el casco histórico de la ciudad, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, para contemplar las procesiones que recorren sus calles. Imágenes centenarias, pasos de incalculable valor artístico y una puesta en escena que conjuga recogimiento, solemnidad y belleza hacen de la Semana Santa de La Laguna una de las más admiradas del Archipiélago. En estas fechas, La Laguna no solo revive su historia, sino que se convierte en epicentro del fervor, la cultura y la tradición de Canarias.

En el marco de la ciudad patrimonial, los tronos procesionales avanzan entre cornetas e incienso. El silencio se hace voz en la devoción. Todo está medido al detalle gracias al esfuerzo de los cofrades, que dedican meses de preparación para que todo se desarrolle con la dignidad que merece una celebración de este calado. La coordinación de los horarios, la conservación del patrimonio sacro, la limpieza de túnicas, la preparación de estandartes y faroles, el cuidado de los itinerarios o la formación de las nuevas generaciones de portadores son solo algunas de las tareas invisibles que permiten que la Semana Santa lagunera se viva con la intensidad que la caracteriza.

Arte y patrimonio se dan cita en la Semana Santa lagunera. / ED

En esta línea, La Laguna se adhirió en enero de 2025 a la Red Mundial de Destinos de Turismo Religioso y Espiritual (RMDTRE), una iniciativa impulsada por el Tourism and Society Think Tank (TSTT) en colaboración con empresas asociadas, creada con el propósito de promover el turismo y la cultura religiosa en diferentes regiones y países. Esta red tiene como misión fortalecer la comprensión intercultural, fomentar el respeto por la diversidad religiosa y contribuir al desarrollo sostenible de los destinos especializados en experiencias espirituales y religiosas.

“El sello distintivo de la RMDTRE aportará mayor visibilidad a las festividades religiosas de La Laguna, al atractivo de su arquitectura histórica, atrayendo a turistas que buscan experiencias espirituales únicas en un entorno de gran autenticidad”, explica Estefanía Díaz, haciendo hincapié en la necesidad de apostar por “un turismo cada vez más en auge para el que La Laguna ofrece espacios tan emblemáticos como el Santuario del Cristo, la iglesia de La Concepción, el convento de Santa Catalina de Siena, o el museo de Santa Clara, entre otros; o más aún con un importante legado en imaginería en diferentes comunidades religiosas, que se muestran en la celebración de la Semana Santa lagunera en un gran número de pasos procesionales”.

La procesión del silencio: recogimiento y fervor. / ED

La Red funciona como una plataforma global que conecta destinos, organizaciones, empresas y expertos en turismo religioso y espiritual. A través de esta colaboración, se facilita el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas, con el objetivo de diseñar estrategias efectivas y sostenibles que respeten el patrimonio cultural y religioso de las comunidades locales. Este enfoque busca garantizar que las comunidades participen activamente en las iniciativas y obtengan beneficios tangibles de ellas.

La Semana Santa de La Laguna es hoy mucho más que una cita en el calendario litúrgico. Es una experiencia cultural, espiritual y artística. Un espacio de encuentro para creyentes y visitantes. Un legado intergeneracional que ha sabido adaptarse sin perder su esencia. Durante toda la semana, La Laguna recibe a visitantes que buscan no solo las procesiones, sino también un acercamiento más profundo a su patrimonio.

Gracias a la implicación de la Junta de Hermandades y Cofradías y al compromiso del tejido cofrade, La Laguna proyecta una imagen de ciudad abierta, culta y espiritual, que honra sus raíces sin renunciar a un futuro lleno de oportunidades.

El Ayuntamiento, en sintonía con esta visión, sigue trabajando para reforzar el valor de esta celebración como parte de una oferta turística integral, basada en la autenticidad, la sostenibilidad y el respeto por el patrimonio. Y lo hace de la mano de la Junta de Hermandades y Cofradías, una entidad creada en 1953 y galardonada con la Medalla de Oro de la Ciudad.

Integrada por veintiocho Cofradías, Hermandades y Esclavitud, en ella no solo tienen cabida las que procesionan durante la Semana Santa en la ciudad, sino que también pertenecen otras cuyo ámbito no está dentro del casco de la ciudad, sino en alguna de las poblaciones que componen el municipio de San Cristóbal de La Laguna, tal es el caso de la Cofradía de María Santísima de los Dolores y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Caifás, ambas de la Cuesta de Arguijón, así como la Hermandad de la Merced, cuya sede es la iglesia del popular barrio lagunero de Las Mercedes. La Junta organiza la Semana Santa de San Cristóbal de La Laguna incluyendo el diseño del cartel (este año obra del palmero Ismael Francisco Sánchez), la elaboración del programa de actos y la organización del pregón (en esta ocasión a cargo del sacerdote Juan Antonio Guedes), así como todos los recorridos procesionales.

“La Semana Santa lagunera sería impensable sin el trabajo incansable de la Junta de Hermandades y sin la implicación de cada una de las cofradías”, señala Estefanía Díaz, quien también destaca que “gracias a ellos, La Laguna se convierte cada año en un destino que ofrece una experiencia única donde se fusionan la fe, el arte, la historia y la identidad canaria”.