La Ruta de la Tapa de la Comarca Nordeste supera las 1.000 tapas vendidas en su primera semana

La Ruta de la Tapa de la Comarca Nordeste ha arrancado con una destacada acogida en su primera semana, consolidándose como una iniciativa de dinamización que está generando movimiento en los pueblos y barrios de Tejina, Valle de GuerraPunta del Hidalgo y Bajamar.

En este inicio de la propuesta, los 12 establecimientos participantes han superado ya las 1.000 tapas vendidas, a lo que se suman más de 300 votaciones registradas en la aplicación oficial habilitada para elegir la mejor propuesta gastronómica de la ruta.

La Laguna, a través de la concejalía de Comercio, impulsa y apoya esta acción en colaboración con FAUCA, la Asociación de Empresarios La Laguna Zona Comercial (LLZC) y GMR Canarias, en el marco de su estrategia para reforzar el comercio de proximidad y la actividad económica en los distintos pueblos y barrios del municipio.

La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, destaca que “estos primeros datos reflejan la buena respuesta que está teniendo la ruta, tanto por parte de los establecimientos como de la ciudadanía, que se está animando a recorrer los distintos núcleos”. En este sentido, añade que “esta iniciativa cumple con el objetivo de generar actividad, atraer visitantes y seguir fortaleciendo el tejido económico del nordeste”.

Por su parte, el presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez, señala que “el arranque está siendo muy positivo, con una participación activa y un buen ambiente en los establecimientos”. Asimismo, apunta que “la ruta está permitiendo poner en valor la oferta gastronómica de la comarca y reforzar la identidad de cada uno de los pueblos y barrios que forman parte de ella”.

El presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), Abbas Moujir, destacó que “este tipo de iniciativas contribuyen a dinamizar las zonas comerciales abiertas y a fortalecer la actividad económica en entornos como el nordeste de La Laguna”. En este sentido, subrayó que “la colaboración entre administraciones, asociaciones empresariales y sector privado es clave para generar propuestas atractivas que impulsen el consumo local y refuercen el papel del pequeño comercio en nuestros pueblos y barrios”.

En paralelo al desarrollo de la ruta, se ha comenzado con la entrega de las cajas ‘Volcanic Xperience’ a los establecimientos participantes, una acción que incorpora productos locales y de kilómetro cero a las elaboraciones gastronómicas.

El director de GMR Canarias, Juan Antonio Alonso, explica que “a través de estas cajas acercamos a los restaurantes producto de proximidad, contribuyendo a reforzar el vínculo entre el sector primario y la restauración”. Además, subraya que “este tipo de iniciativas permiten seguir impulsando el consumo de producto local y poner en valor la riqueza gastronómica del territorio”.

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La Ruta de la Tapa de la Comarca Nordeste se desarrolla del 16 al 31 de marzo, con un precio unificado de 4 euros por tapa y bebida, y ofrece a vecinos y visitantes la posibilidad de degustar distintas propuestas gastronómicas mientras recorren los establecimientos participantes. Asimismo, la ciudadanía puede votar por su tapa favorita a través de la aplicación oficial.