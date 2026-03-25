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Bienestar social

Más ayuda para las familias vulnerables y personas con discapacidad

El Consistorio destina 360.000 euros para gastos de alimentación, salud, educación, rehabilitación y asistencia especializada

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y la concejal María Cruz. | E. D.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y la concejal María Cruz. | E. D.

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La Laguna

Las familias vulnerables con menores a su cargo y personas con discapacidad que no puedan afrontar gastos derivados de tratamientos y otros servicios básicos contarán con 360.000 euros en concepto de ayudas que aporta el Ayuntamiento de La Laguna. Los beneficiarios potenciales podrán solicitarlas hasta el 15 de septiembre a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En el caso de las ayudas a las familias vulnerables con menores a su cargo, la consignación total para estas subvenciones será de 100.000 euros, que se dividirán entre directas o indirectas (abonándose a través de profesionales, proveedores, instituciones o centros que realicen una prestación determinada), cubriendo gastos prioritarios como la alimentación, la salud o la educación.

Respecto a las ayudas individuales para personas con discapacidad, financiadas con 260.000 euros, permiten atender necesidades básicas tales como rehabilitación (estimulación precoz, tratamientos de psicomotricidad, terapia del lenguaje, fisioterapia y terapia ocupacional), asistencia especializada (alojamientos temporales para el respiro familiar o gastos relacionados con alojamientos subvencionados por otras administraciones), traslado o desplazamiento para personas con grandes problemas de movilidad y recuperación profesional (servicios especiales de apoyo necesario para personas con limitaciones físicas o sensoriales).

También abarcarán otras asistencias complementarias como el transporte a centros o instituciones especializadas en la atención a la discapacidad, las ayudas de residencia cuando el servicio básico no pueda recibirse en la localidad de su domicilio o el comedor.

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La concejala de Bienestar Social, María Cruz, detalló que «en ambos casos deberá acreditarse la residencia en el municipio de San Cristóbal de La Laguna». El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, recordó que en el presupuesto de este ejercicio «hemos alcanzado los 26 millones de euros para Bienestar Social».

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