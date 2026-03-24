El pregón de Juan Antonio Guedes abre paso a la Semana Santa lagunera de 2026

La Semana Santa de La Laguna 2026 ha arrancado oficialmente este lunes, 23 marzo, con la lectura del tradicional pregón a cargo del vicario episcopal y sacerdote diocesano Juan Antonio Guedes. La cita se desarrolló en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán y contó con la presencia del alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez; el obispo de Tenerife, Eloy Santiago; y el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías, Juan Antonio Pérez; además de numerosos concejales y concejalas de la Corporación local y representantes de entidades civiles.

El pregonero fue presentado por la catedrática del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna, Olga María Alegre, y el acto contó con las interpretaciones musicales de la Banda de Música de Tejina y el Coro Contemporáneo de Tenerife.

Juan Antonio Guedes inició su intervención anunciando la llegada de estas fechas de solemnidad tan esperadas en San Cristóbal de La Laguna: “Ya suena en la ciudad de Aguere el tambor y los instrumentos que, con marchas procesionales, evocan lo antaño y lo hacen nuevo. Melodías con olor a incienso, el que cofrades vierten en incensarios y navetas para que el perfume, como oración, se eleve hasta el cielo. Si la lluvia y la niebla nos han recordado que vivimos sobre una laguna, la piedad y costumbres de los próximos días nos recordarán que la fe, hecha cultura, aumentará, como el nivel freático de la ciudad, su necesaria espiritualidad”.

Tras estas primeras palabras, el pregonero se remontó a los orígenes de esta cita, señalando que “la Semana Santa lagunera hunde sus raíces en los inicios de la evangelización de esta tierra”, haciendo alusión a los escritos del historiador Núñez de la Peña y los pasos que ya transitaban por las calles del casco histórico en el siglo XVI.

Guedes ofreció varios apuntes históricos destacados como que, según las crónicas de José Rodríguez Moure, “tenemos constancia de que se erigen hermandades en La Laguna desde el año 1648. Con el transcurso de los siglos, algunas de ellas desaparecieron mientras que otras fueron recuperadas o refundadas. La proliferación de las mismas se mantuvo hasta el siglo pasado y, en la actualidad, son veintiocho las que aglutina la Junta de Hermandades y Cofradías”.

“Pero, incluso antes de que se contaran con cofradías o hermandades, muchas de las imágenes que se adquirieron, o fueron donadas, para los distintos templos de la ciudad, procesionaban en las jurisdicciones parroquiales de los mismos. Núñez de la Peña relata, ya en 1669, procesiones de este tipo durante la Semana Santa”, agregó.

Guedes subrayó que “esta ciudad universitaria debe ser modelo de diálogo permanente entre razón y fe, solo así se facilitaría que sus ciudadanos se desarrollen integralmente. (…). Pero La Laguna no es solo su casco histórico, en las periferias late la vida de la mayoría de laguneras y laguneros. Es allí donde las generaciones más jóvenes saben realizar esa síntesis armoniosa entre tradición y creatividad”.

Entre las distintas procesiones que caracterizan la Semana Santa lagunera, el pregonero hizo hincapié en actos señalados como la procesión del Silencio en Viernes Santo: “Se hace imposible narrar la experiencia de acompañar esta procesión, donde la oscuridad, la música, el silencio y la reflexión de las siete últimas palabras del Nazareno, provocan un ambiente irrepetible de amor, compasión y sentimiento”.

En cuanto a la Procesión Magna, Juan Antonio Guedes aludió a los pasos “que pretenden ser una catequesis para el piadoso y el curioso, respetando la cronología de los acontecimientos de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Imágenes acompañadas por las hermandades, cofradías y Esclavitud que no dejan indiferente a nadie”.

El pregonero finalizó su intervención reiterando su agradecimiento a la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna por darle la oportunidad de protagonizar este acto inicial de la Semana Santa de la ciudad que le acogió cuando solo era un adolescente y soñaba con ser sacerdote.

Asimismo, extendió este agradecimiento a cofrades y esclavos, a las bandas de música y a los militares, a los miembros de protección civil y a los cuerpos de seguridad que velan cada año por que estos actos transcurran con normalidad por las calles del municipio.

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“Queda pregonada la Semana Santa lagunera 2026, que nadie se vaya de la ciudad, ni se quede contemplando pasivamente en templos, plazas y aceras, pues Cristo pasará para regalarte una vida plena, aquella capaz de satisfacer tu necesidad de felicidad verdadera”, apostilló el vicario episcopal.