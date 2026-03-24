La Laguna registra varias incidencias a consecuencia de los efectos de la borrasca Therese

El municipio de San Cristóbal de La Laguna ha registrado varias incidencias entre la jornada de ayer y la mañana de este martes, a consecuencia de los efectos de la borrasca Therese, que ha dejado precipitaciones intensas durante las últimas 24 horas. Estas afecciones han requerido de la intervención de los distintos equipos implicados en el operativo del CECOPAL.

En la jornada del lunes, el mal estado de la mar provocaba la fractura del paseo Marianne, en el entorno de Bajamar, por lo que el Consistorio procedió al cierre y balizado inmediato de la zona. Asimismo, se detectaba un desprendimiento en el entorno de Las Carboneras, que impedía el acceso por carretera a los caseríos de Anaga. Policía Local, Protección Civil y personal de distintas áreas actuaban de urgencia para restablecer el tráfico en poco más de una hora.

Durante la mañana de este martes se han llegado a registrar 15,5 litros de agua por metro cuadrado en determinados puntos del municipio, donde se han atendido otras incidencias de carácter leve relacionadas con el levantamiento de algunas tapas de alcantarilla o acumulación de agua en zonas como el túnel de acceso desde la Vía de Ronda al entorno de la plaza del Adelantado.

Ante esta situación y tomando como referencia las previsiones que maneja la AEMET para las próximas horas, el Ayuntamiento de La Laguna ha decretado el cierre inmediato de todas las instalaciones públicas y la suspensión de todas las actividades previstas en el municipio, tanto al aire libre como en recintos cubiertos.

El concejal de Seguridad Ciudadana de la corporación lagunera, Badel Albelo, explicó que “la configuración actual de la borrasca, con comportamiento errático y variaciones constantes en su posición, está generando episodios de descarga de precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo, con capacidad de afección directa a distintos puntos del municipio”. También se está reforzando la vigilancia en los seis distritos, prestando especial atención a barrancos y otros puntos críticos localizados.

Estas medidas se mantendrán activas hasta mañana miércoles, a las 12:00 horas, momento en el que se realizará una nueva valoración conforme a la evolución de la situación meteorológica y las previsiones que facilite el personal de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Desde el Ayuntamiento de La Laguna se insiste en el mensaje de prudencia a la población para que evite desplazamientos innecesarios y que se mantengan informados a través de los canales oficiales de las distintas entidades y administraciones públicas.

El cierre de instalaciones públicas abarca los parques municipales, cementerios, escuelas infantiles, centros ciudadanos, recintos deportivos y centros de mayores, además de los accesos a piscinas municipales y entornos costeros y el aparcamiento de Cruz del Carmen, en la zona de Anaga.

Noticias relacionadas

También se han suspendido actos oficiales como la lectura del manifiesto por el Día Internacional Síndrome de Down, previsto para la mañana de hoy en las instalaciones del CEDA de Anchieta.