La Laguna estrecha lazos con el municipio ucraniano de Vasylkiv en un encuentro institucional

La Laguna ha acogido un encuentro con la alcaldesa del municipio ucraniano de Vasylkiv, Nataliia Balasynovych, en el que participaron el segundo teniente de alcalde, Fran Hernández, y la concejal de Turismo, Estefanía Díaz, dentro de la agenda oficial del Congreso Internacional de Cooperación Municipal y Turismo de Paz que se celebra estos días en el municipio.

La reunión, celebrada en un clima de cordialidad y entendimiento, permitió abordar posibles líneas de colaboración entre ambos municipios, así como compartir experiencias en materia de gestión local, desarrollo territorial y promoción turística, reforzando el papel de las administraciones locales como espacios de cooperación directa entre territorios.

Fran Hernández destacó que “los municipios tenemos un papel fundamental a la hora de tejer relaciones útiles y cercanas, desde el conocimiento del territorio y con la mirada puesta en mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas”. En este sentido, añadió que “este encuentro nos permite avanzar en una relación basada en el intercambio de experiencias y en la construcción de vínculos reales entre ciudades”.

Por su parte, Estefanía Díaz subrayó la importancia de este tipo de encuentros en el marco del congreso, señalando que “La Laguna está demostrando su capacidad para acoger iniciativas que conectan territorios desde el ámbito local, poniendo en valor nuestro patrimonio, nuestra identidad y nuestro modelo de ciudad”. Además, indicó que “estos espacios generan oportunidades para seguir posicionando el municipio como destino de turismo de congresos y encuentros institucionales”.

Este encuentro se enmarca en el Congreso Internacional de Cooperación Municipal y Turismo de Paz, una iniciativa que reúne en San Cristóbal de La Laguna a representantes institucionales, expertos y delegaciones internacionales con el objetivo de fortalecer el diálogo entre municipios y promover el intercambio de buenas prácticas.

Durante la celebración del congreso, el municipio ha recibido a un centenar de representantes ucranianos que han tenido la oportunidad de conocer de primera mano la realidad de La Laguna, su modelo urbano y su riqueza, así como su experiencia en la gestión municipal.

El programa del encuentro incluyó jornadas técnicas, mesas de diálogo institucional y visitas al centro histórico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, favoreciendo el intercambio directo entre administraciones locales y la generación de nuevas oportunidades de colaboración.

El Congreso Internacional de Cooperación Municipal y Turismo de Paz tiene como finalidad posicionar a La Laguna como espacio de encuentro para el municipalismo europeo, vinculando su proyección exterior a valores como la cooperación, el diálogo y el entendimiento entre pueblos.

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Con este tipo de iniciativas, La Laguna continúa avanzando en su estrategia de apertura y proyección desde el ámbito local, consolidando relaciones entre municipios y reforzando su papel como ciudad anfitriona de encuentros institucionales.