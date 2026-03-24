La Laguna acoge el primer festival del café de especialidad en Canarias con Caffest

La Laguna acogerá el próximo sábado 28 de marzo la primera edición de Caffest, un festival dedicado a la cultura del café contemporáneo que se celebra por primera vez en Canarias y que convertirá el Castillo de La Laguna en un punto de encuentro para profesionales del sector, comercio local y público general. La iniciativa se desarrollará entre las 11:00 y las 20:00 horas con una programación que integra degustaciones, talleres especializados, propuestas gastronómicas, música en directo y espacios de dinamización comercial.

La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, destacó que “para La Laguna es un orgullo ser el punto de partida de un evento innovador que refuerza nuestro papel como espacio donde se impulsa la cultura, la gastronomía y la dinamización comercial”, subrayando además que esta iniciativa “conecta plenamente con la forma de vivir la ciudad, ese ‘lagunear’ que invita a pasearla, disfrutarla y descubrir nuevas experiencias como el auge de los cafés de especialidad”.

En esta línea, el festival incorpora acciones previas de implicación directa con el tejido comercial del municipio, como la Ruta del Café, una propuesta que permitirá a la clientela recibir un café con sus compras en distintos establecimientos adheridos, fomentando así el consumo local de una manera creativa y participativa.

El promotor del evento, Roberto Fuentes, explicó que “Caffest nace con la intención de convertirse en un festival experiencial que dé visibilidad al café de calidad y a los profesionales del sector, desde baristas hasta productores, en un entorno único como La Laguna”. Asimismo, añadió que “no se trata solo de una cita gastronómica, sino de un encuentro que combina ocio, cultura y comunidad, con talleres, música y propuestas pensadas para todos los públicos”.

Por su parte, el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Moujir, valoró la iniciativa como un ejemplo de colaboración público-privada, señalando que “La Laguna se está consolidando como un espacio innovador en dinamización comercial, donde cada vez se desarrollan más actividades que enriquecen la experiencia de compra y fortalecen el tejido económico local”.

En representación del Gobierno de Canarias, el director general de Comercio y Consumo, David Miguel Bomboso, destacó que este proyecto se enmarca dentro de una línea de subvenciones destinada a impulsar eventos que generen actividad en las zonas comerciales, afirmando que “este tipo de iniciativas contribuyen a crear experiencias positivas en torno al comercio, integrando también la actividad turística, cultural y gastronómica, y ayudando a posicionar Canarias como un destino comercial atractivo”.

El festival contará con diferentes espacios temáticos, entre ellos una zona de Caffestería con cafeterías de especialidad, áreas de degustación y repostería, talleres sobre latte art o cata de café, un market gastronómico y de comercio local, así como una zona cultural vinculada a la literatura.

Además, a lo largo de la jornada se desarrollarán retos sensoriales, demostraciones culinarias en directo y actividades participativas orientadas a acercar al público al mundo del café desde una perspectiva lúdica y divulgativa. El recinto tendrá una capacidad aproximada de 800 personas de forma simultánea, aunque se prevé la asistencia de varios miles de visitantes a lo largo del día.

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Con esta primera edición, Caffest aspira a consolidarse como una nueva cita cultural y gastronómica en Tenerife, reforzando el posicionamiento de La Laguna como referente en dinamización urbana y comercial.