El Grupo Ciudades Patrimonio reforzará su promoción turística con un presupuesto de 1,6 millones de euros para 2026

San Cristóbal de La Laguna ha participado este fin de semana en la primera Asamblea General del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España del año 2026, celebrada en Cáceres, en la que se han aprobado las principales líneas estratégicas del organismo para los próximos meses, así como el presupuesto para este presente año, que asciende a 1.628.091 euros.

El alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, ha destacado que “este encuentro de representantes del Grupo ha sido muy productivo ya que hemos establecido las bases del trabajo que queremos implementar en materia de conservación patrimonial y cultural y, al mismo tiempo, hemos podido sacar adelante estas cuentas generales que nos permitirán afianzar nuestra marca y seguir trabajando por preservar el legado histórico de estas 15 localidades”.

En cuanto a la distribución del gasto de estos presupuestos, el área de Cultura concentra la mayor inversión, con 549.300 euros destinados a iniciativas consolidadas como Las Noches del Patrimonio (que por primera vez se celebrará durante dos días), el Circuito de Carreras o el torneo de rugby, además de nuevos proyectos culturales compartidos.

A ello se suman 280.000 euros para promoción turística internacional, con acciones previstas en ciudades como Milán, Roma, Bombay y La Haya, y 243.000 euros para actuaciones en materia de patrimonio, incluyendo jornadas técnicas, publicaciones y colaboración con universidades.

Entre los acuerdos adoptados, también destaca el refuerzo de la estructura organizativa del Grupo mediante la incorporación de nuevo personal en áreas estratégicas como comunicación, redes sociales, gestión cultural y turística, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa y afrontar los retos futuros.

En el ámbito cultural, se impulsará la actualización de la exposición ‘Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 15 Joyas de España’, con la incorporación de nuevas obras dedicadas a Úbeda y Baeza, completando así la representación actual del Grupo y reforzando su proyección cultural.

Asimismo, la Asamblea ha acordado avanzar en la colaboración con universidades de las 15 ciudades mediante una reunión prevista para el mes de abril, en la que se abordarán proyectos de investigación sobre problemáticas comunes en los cascos históricos.

Por otro lado, se ha fijado que la próxima Asamblea del Grupo se celebrará en el mes de julio en Tarragona, donde tendrá lugar el relevo en la presidencia, que se realiza anualmente por orden alfabético.

Noticias relacionadas

A la Asamblea celebrada en Cáceres, además del alcalde de San Cristóbal de La Laguna, han asistido la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet Flores; el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez; el concejal de Patrimonio y Cultura de Baeza, Ignacio Montoro; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero; el concejal de Turismo de Mérida, Felipe González; el alcalde de Salamanca, Carlos Manuel García; el alcalde de Segovia, José Mazarías; el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; el concejal de Turismo de Toledo, José Manuel Velasco; y la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares.