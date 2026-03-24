El Ayuntamiento de La Laguna promueve el voluntariado entre los más jóvenes con charlas y talleres educativos en las aulas

La concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna ha programado para la semana del 23 al 27 de marzo una serie de charlas y talleres formativos dirigidos a los centros educativos del municipio para que los más jóvenes conozcan el mundo del voluntariado y los beneficios comunes que aportan estas acciones altruistas al resto del conjunto de la sociedad.

La concejala del Área en la Corporación local, María Cruz, detalló que la propuesta, enmarcada en la Semana del Voluntariado, “servirá para explicar al alumnado participante qué significa formar parte de esta experiencia, conocer casos reales y vivencias directas de personas implicadas y comprender la magnitud y el impacto positivo que generan estas acciones solidarias en su entorno”.

Esta iniciativa también incluirá actividades de dinámica participativa y espacios de reflexión, despertando el interés por la implicación en distintas causas sociales desde edades muy tempranas. Otro aspecto en el que se incidirá la propuesta será la amplia variedad de asociaciones y entidades que conforman el tercer sector y las numerosas materias sobre las que se puede trabajar en las islas.

De esta manera, la concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna refuerza su compromiso con la promoción del voluntariado, entendiéndolo como una herramienta clave para el desarrollo personal y colectivo de su población y como vía fundamental para fortalecer su tejido social.

“Somos conscientes del esfuerzo que cada voluntario o voluntaria realiza participando en una campaña o acción específica, y por eso queremos poner en valor esta implicación y su aportación para una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada”, agregó la concejala municipal.

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Estas actividades y talleres programados, que tendrán una duración aproximada de una hora para no interferir demasiado en la actividad lectiva de los centros, se han consensuado e informado previamente en la última sesión del Consejo Municipal del Voluntariado de La Laguna.