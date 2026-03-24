Ayuntamiento de La Laguna y Cabildo desbloquean obras en la costa por 11,5 millones

El Cabildo y el Ayuntamiento de La Laguna avanzaron ayer en el desarrollo de los proyectos incluidos en el programa ‘Tenerife y el mar’. En concreto, desbloquearon cuatro actuaciones relevantes para el municipio: adaptar la Barranquera, acondicionar Arenisco, el acceso a la playa del Arenal y una rampa de varado para Jóver. Al margen la representación municipal planteó una intervención en el paseo de Bajamar, donde también recabó medidas de estabilización de los diques.

En un encuentro celebrado en el Palacio Insular, ambas administraciones analizaron el estado actual de estos proyectos. En el caso de la segunda fase de La Barranquera, en Valle de Guerra, está considerada una de las actuaciones más avanzadas e incluye la reordenación del litoral, la creación de espacios de uso público y una solución integral y sostenible del saneamiento del núcleo poblacional. Cuenta con un presupuesto base de licitación de 4.221.683 euros y únicamente está a la espera de recibir el informe favorable de la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias.

La reunión permitió abordar el proyecto básico de mejora y acondicionamiento del litoral del Arenisco, que cuenta con un presupuesto de 6,48 millones de euros. Se encuentra en proceso de tramitación de los respectivos informes sectoriales para su licitación.

Respecto al proyecto de mejora del sendero litoral de Punta del Hidalgo, que en la actualidad se encuentra en fase de tramitación técnica, fue objeto del encuentro de coordinación, así como los avances en la definición de un acceso seguro a la playa del Arenisco desde la carretera TF-13, adjudicado y que permitirá reducir los riesgos de desprendimientos en la zona. El proyecto básico de mejora y acondicionamiento de este litoral cuenta con un presupuesto de 6,48 millones de euros. Está en la fase de tramitación de los informes sectoriales para su licitación.

Un tercer y novedoso proyecto es la rampa de varado en Jóver, en Tejina, cuyo estudio de viabilidad ya ha sido redactado y trasladado al Ayuntamiento de La Laguna para determinar su continuidad, ampliando así el conjunto de actuaciones previstas en el litoral lagunero. El presupuesto del estudio es de 739.200 euros y se ha solicitado ya la concesión administrativa y la autorización a Costas.

La cuarta actuación contemplada en Tenerife y el Mar es el de acceso a la Playa del Arenal, con la consolidación y estabilización de la ladera, para el que se acaba de adjudicar la redacción del proyecto, por lo que aún no se cuenta con presupuesto definitivo.

Igualmente, el Ayuntamiento ha solicitado al Cabildo que se incluya dentro de Tenerife y el Mar las actuaciones de mejora del paseo Mariane en Bajamar, que ha sufrido desperfectos importantes por la acción del oleaje.

Al margen, el Ayuntamiento de La Laguna expuso la necesidad de definir una solución a los prismas desprendidos del dique de Bajamar. La acción de la marea afectó al espigón, reconstruido en 2022 con más de 500 bloques de hormigón de grandes dimensiones. Tres de ellos se desprendieron y el mar los ha desplazado, de manera que ya se encuentran en mitad de la playa. Se trata de prismas de 30 toneladas cada uno, lo que supone un riesgo para la seguridad de los bañistas.

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El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, y el alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, protagonizaron encuentro de trabajo tras el que Afonso explicó que «nuestro objetivo es mejorar la accesibilidad a la costa y recuperar espacios desde el punto de vista ambiental y garantizar su uso en condiciones de seguridad y calidad». El regidor dijo que «queremos seguir avanzando con acciones de especial interés desde el punto de vista de la conservación medioambiental, la defensa de la biodiversidad, el uso y disfrute de las zonas costeras por parte de la ciudadanía».