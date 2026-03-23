El Cuponazo de la ONCE reparte 40.000 euros en La Laguna

El sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado el pasado viernes, 20 de marzo, ha dejado un premio de 40.000 euros en San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife.

El cupón agraciado fue vendido en un punto de venta ubicado en la calle Heraclio Sánchez, una de las zonas más transitadas del municipio.

El responsable de repartir la suerte en esta ocasión ha sido Juan Vicente Reyes Santana, vendedor de la ONCE, quien comercializó el boleto premiado.

Cómo funciona el Cuponazo de la ONCE

El Cuponazo es uno de los sorteos más populares de la ONCE y se celebra cada viernes. Por un precio de tres euros, ofrece un premio principal de 6 millones de euros a las cinco cifras y serie, además de 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

El formato actual incluye también la modalidad conocida como “por los lados puedes ser ganador”, que amplía las posibilidades de obtener premios más pequeños, desde 500 euros hasta el reintegro del importe del cupón.

Un modelo de juego responsable

Desde la organización destacan que sus productos forman parte de un modelo de lotería social, segura y responsable, con medidas orientadas a prevenir el juego problemático. Entre ellas, se incluye la prohibición de venta a menores de edad o el consumo a crédito, así como controles en todo el proceso de comercialización.

Más de 21.000 vendedores en toda España

Los cupones de la ONCE se distribuyen a través de una red de más de 21.000 vendedores y vendedoras en todo el país, además de poder adquirirse en establecimientos autorizados. Este modelo no solo permite la participación en sorteos, sino que también contribuye a la inclusión laboral de personas con discapacidad, uno de los pilares de la organización.