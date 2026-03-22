La portada de la Casa del Corregidor, restaurada pero no terminada: unos remates retrasan su reapertura

La portada de la Casa del Corregidor, uno de los inmuebles que integran la sede central del Ayuntamiento de La Laguna, está restaurada desde diciembre pero todavía no se ha podido proceder a su reapertura ante la necesidad de unos remates que no se han llevado a cabo. Así se desprende de las explicaciones del concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, en el último pleno municipal y de los datos adicionales aportados con posterioridad por el edil.

«Dichas actuaciones fueron realizadas por la Fundación General de la Universidad de La Laguna, con un coste de 133.000 euros», indicó en la sesión plenaria, antes de precisar que el contrato finalizó «con la entrega en diciembre de 2025 de la memoria final de las intervenciones realizadas y su plan de mantenimiento». ¿Y entonces por qué no se ha reabierto? Chinea puntualizó que para poder realizar esta actuación y rehabilitar la portada fue necesario acometer un trabajo previo en las paredes del edificio, en el contorno de la fachada de piedra, que ha quedado al descubierto.

«Desde el Área de Obras vamos a acometer el sellado de ese contorno para evitar que sufra daños por las inclemencias meteorológicas (principalmente por agua de lluvia), y esa es la razón por la que aún no se ha retirado el andamio», manifestó el político socialista sobre un elemento que ha permanecido cubierto por una lona desde 2017 debido al delicado estado de conservación que presentaba su piedra volcánica roja.

Estilo plateresco

La puerta constituye el que probablemente sea el ejemplo más antiguo del estilo plateresco en Canarias. Data de 1545 y ha sufrido a lo largo de los siglos no solo el paso del tiempo y las inclemencias climáticas, sino también la negligencia humana. «Le clavaron cables, le echaron cemento... Se encontraba en un estado muy deficiente», resumía el pasado mes de junio el profesor de la ULL especializado en conservación y restauración Antonio Jesús Sánchez, que dirigió la actuación junto a la también profesora universitaria y restauradora María Fernanda Guitián, los arquitectos Fernando Saavedra y Fernando Beautell, y el historiador Miguel Machado.

Ángel Chinea visitó recientemente con el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el equipo técnico los trabajos para conocer los detalles de esta intervención. «Creemos que ha sido una actuación muy acertada, de acuerdo con criterios técnicos específicos en el ámbito de la restauración monumental, y que contribuye a revalorizar uno de los bienes patrimoniales más emblemáticos de nuestra ciudad, del que muy pronto podremos volver a disfrutar», dijo.

«Posteriormente, y a más largo plazo, desde la Concejalía queremos afrontar la rehabilitación completa de las fachadas de los edificios municipales en la calle de La Carrera», avanzó el edil. Se refiere a toda la manzana desde la plaza del Adelantado hasta la calle Viana, incluyendo la Casa del Corregidor, la Casa de la Alhóndiga y la Casa de Los Capitanes, así como el lateral del Ayuntamiento. «En este caso se hará una licitación específica para abordar tanto la pintura y trabajos puntuales de albañilería como el tratamiento de la carpintería de las ventanas», apuntó.