La Laguna planifica un plan integral de adecuación en varias calles de Valle de Guerra

La concejalía de Obras Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna ha previsto para la próxima semana un plan de obras de mejora en distintas calles del entorno de Valle de Guerra. Estos trabajos se centrarán en el acondicionamiento de vías que presentan signos de desgaste o deterioro y en la mejora de todo el sistema de abastecimiento que presta servicio a la población de la zona.

El máximo representante de este Departamento en el Consistorio, Ángel Chinea, detalló que, a partir del próximo lunes, se procederá al levantamiento de la antigua capa de rodadura de unos 1.800 metros cuadrados del camino Florianes. A posteriori, se abordará el fresado y saneamiento del material existente y se comprobará el estado de las redes de alcantarillado y otros elementos públicos. El último paso será la aplicación del pavimento definitivo.

A mitad de semana, se extenderán estas acciones de rehabilitación de asfaltado a unos 2.500 metros cuadrados del Camino Lomo Solis, donde se han detectado por parte del Área algunas deficiencias por el paso continuado de vehículos en este punto de la Comarca Nordeste.

Por otro lado, el Ayuntamiento de La Laguna y la empresa mixta Teidagua han planificado la sustitución de 37 metros lineales de hierro galvanizado de 20 mm por una de 40 mm de polietileno en la carretera Juan Fernández, lo cual mejorará significativamente el servicio de la red terciaria. Asimismo, se realizarán otras intervenciones similares en el Camino Las Toscas, donde se han detectado algunas averías en el sistema de abastecimiento.

A este respecto, el gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, especificó que este tipo de obras de menor calado relacionadas con el rendimiento hidráulico y presiones de servicio están contempladas en el Plan Director de Abastecimiento y Plan de Inversiones. Previamente, la compañía ha informado a las vecinas y vecinos y comerciantes afectados sobre posibles cortes puntuales del suministro, en horario de 7:30 a 15:00 horas, y se ha habilitado un teléfono de atención de incidencias en el 900 200 563.

Noticias relacionadas

Ángel Chinea aprovechó para matizar que este plan de mejoras integral se ha diseñado tomando como referencia los datos recogidos por el personal técnico del Área en distintos momentos del año y las solicitudes de la propia ciudadanía. Asimismo, el edil recordó que desde principios de 2026 se vienen ejecutando otros proyectos similares en otras zonas de municipio, como es el caso de Punta del Hidalgo, donde se han adecuado recientemente numerosas calles, aceras, mobiliario público y la red de saneamiento que abastece a este núcleo costero.