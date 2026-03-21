La Laguna mantiene activo el CECOPAL y las medidas preventivas por la borrasca Therese hasta el domingo

El Ayuntamiento de La Laguna ha anunciado que el CECOPAL y todas las medidas de prevención aplicadas desde ayer jueves, a consecuencia de los efectos de la borrasca Therese, se mantendrán activas hasta el domingo, tal y como se ha acordado en una reunión de seguimiento mantenida hoy entre representantes del Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias y consistorios de la isla.

El concejal de Seguridad Ciudadana de la Corporación lagunera, Badel Albelo, solicitó a la ciudadanía del municipio “comprensión y responsabilidad ante estas restricciones, ya que se trata de una estrategia global que se diseña en base a mapas y predicciones meteorológicas de las administraciones competentes y que las corporaciones municipales debemos aplicar hasta que finalicen las alertas y prealertas decretadas por lluvias, vientos y fenómenos costeros adversos”.

La previsión que maneja el Ayuntamiento de La Laguna en estos momentos es que a las 6:00 horas del próximo domingo, en función de la evolución de este episodio meteorológico, se inicie la desescalada de estas medidas, siempre y cuando se garantice la seguridad y el bienestar de la población.

Las medidas decretadas, que se prolongarán hasta la fecha señalada, serán el cierre de las instalaciones públicas y la suspensión, hasta nuevo aviso, de cualquier actividad municipal organizada o autorizada por la Corporación local, ya sea de ocio, extraescolar, deportiva, cultural o de similar naturaleza, especialmente aquellas que se desarrollen al aire libre o conlleven afluencia de público.

La única excepción será el Mercado Municipal, que procederá a su reapertura, atendiendo a su condición de instalación cubierta y al desarrollo en su interior de una actividad económica vinculada al abastecimiento y al interés general. Dicha apertura se permitirá siempre y cuando se garanticen las condiciones de seguridad, operatividad y accesibilidad, sin concurrir en un riesgo para visitantes y trabajadores.

También se mantiene el cierre de instalaciones deportivas y culturales (bibliotecas públicas, teatros, etc.), los parques municipales, cementerios, centros ciudadanos y centros de mayores. En esta línea, también se establece el cierre del aparcamiento de Cruz del Carmen, en la zona de Anaga, y de las piscinas naturales y entornos costeros (que también tendrán prohibido el acceso a la ciudadanía).

Desde la Gerencia de Urbanismo de La Laguna se recuerda que los titulares de obras y construcciones en curso deben proceder a la puesta fuera de servicio de las grúas, asegurando su correcta posición en veleta, desplazándolas a lugares de seguridad y amarrándolas cuando dispongan de vía para ello.

Asimismo, es imprescindible verificar el correcto funcionamiento de los anemómetros, que deben emitir señal intermitente a partir de vientos de 50 km/h y continua a partir de los 70 km/h, suspendiendo inmediatamente cualquier trabajo con grúa en caso de aviso continuo. Como medida complementaria, las grúas permanecerán fuera de servicio y desplazadas hacia un lugar de seguridad y amarradas a la vía, en caso de que sea posible.

Noticias relacionadas

Se subraya la importancia de no instalar elementos ajenos a la estructura de las grúas, como carteles, banderas o soportes no autorizados por el fabricante, ya que estos pueden convertirse en objetos peligrosos al ser arrastrados por el viento. Igualmente, se insta a asegurar andamios, vallas, letreros y cualquier otro elemento susceptible de desplazarse o caer, evitando que puedan poner en riesgo la integridad de las personas y bienes.