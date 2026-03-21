La Laguna acogerá la primera edición europea de Sesiones Desde La Loma con grabación oficial para su canal internacional

La Laguna será escenario el próximo 20 de junio de un acontecimiento cultural sin precedentes en Europa: la celebración de la primera edición europea de Sesiones Desde La Loma, el reconocido formato musical nacido en Puerto Rico que se ha consolidado como una de las plataformas digitales de referencia en la difusión de la salsa contemporánea.

El evento, organizado por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna en colaboración con la productora local Orilla Cultural, se enmarca dentro de la X Edición del Festival Latino de La Laguna y tendrá lugar en la Plaza del Cristo, con acceso libre y gratuito.

Para el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, la celebración de esta primera edición europea de Sesiones Desde La Loma “refuerza el posicionamiento de La Laguna como capital cultural en Canarias, capaz de acoger producciones musicales de dimensión internacional”. Según el alcalde, “más allá del concierto, el evento simboliza un puente cultural entre territorios históricamente conectados por la música y la identidad atlántica, consolidando a Canarias como punto de encuentro entre Europa y el Caribe”.

Por primera vez en Europa, el proyecto Sesiones Desde La Loma, liderado por Norberto Vélez y producido por Gabriel Ramos, cruzará el Atlántico para realizar una grabación oficial para su canal de YouTube, proyectando desde Canarias una producción musical con alcance internacional y posicionando a La Laguna como escenario global del género. Esta sesión tendrá como título ‘Pa’ La Laguna’.

Norberto Vélez, creador y voz principal del proyecto, estará acompañado por El Escuadrón de La Loma, en una cita que reunirá a artistas internacionales y talento canario, cuyos nombres se irán desvelando progresivamente en las próximas semanas.

Sesiones Desde La Loma destaca por su originalidad y calidad en el mundo del entretenimiento musical. En 2019, Norberto Vélez y el productor Gabriel Ramos unieron sus fuerzas y su pasión por la música para dar inicio a un proyecto piloto que inicialmente tenía el simple propósito de entretenerse y llevar a cabo entrevistas amenas.

Desde su primer episodio, el proyecto capturó la atención y el corazón del público, lo que rápidamente lo catapultó a niveles de popularidad insospechados. La combinación de entrevistas íntimas y actuaciones musicales cautivadoras creó un formato único que resonó profundamente con la audiencia.

Noticias relacionadas

Sesenta ediciones más tarde y casi siete años después de su creación, Sesiones Desde La Loma se ha transformado en un fenómeno cultural. El programa ha tenido el honor de recibir a gigantes de la música latina, ofreciendo a los espectadores acceso exclusivo a las historias y el talento de sus artistas favoritos. Además, ha llevado su pasión por la música más allá de las fronteras, organizando eventos internacionales que celebran la riqueza y diversidad de la música latina, aunque hasta la fecha ninguno de ellos había tenido lugar en Europa.