La Laguna repara la techumbre de Valle Colino y garantiza el bienestar animal tras los daños de la borrasca Therese

El Ayuntamiento de La Laguna ha intervenido de forma inmediata para hacer frente a los daños registrados en el albergue comarcal Valle Colino, una instalación de referencia en la atención y cuidado de animales en la comarca. Tras tener conocimiento de los daños ocasionados por la borrasca, el concejal de Bienestar Animal, Domingo Galván, se trasladó de inmediato hasta esta instalación para evaluar personalmente la situación. En la inspección realizada, se comprobó la afección en una de las chapas de un pasillo, desprendida por efecto del viento, así como el levantamiento parcial de varios elementos de la cumbrera de la nave central.

Domingo Galván, explica que “desde el primer momento activamos todos los recursos necesarios para evaluar la situación y actuar con la mayor rapidez posible, garantizando en todo momento la seguridad de las instalaciones y el bienestar de los animales”. Ante esta situación, se activó el Cecopal y se solicitó la presencia de un técnico de urgencias de la Gerencia de Urbanismo, que realizó una primera valoración de los daños, además de la intervención del Consorcio de Bomberos, que descartó riesgos estructurales o situaciones de peligro inminente.

El Ayuntamiento de La Laguna movilizó medios propios para desmontar las partes dañadas y activó a dos empresas especializadas con el objetivo de acometer las reparaciones con la mayor celeridad posible, especialmente ante la previsión de nuevas lluvias.

En este sentido, ya se han ejecutado los trabajos de reposición del techo afectado en carpintería de aluminio, así como el refuerzo y aseguramiento de las zonas de la cumbrera que se habían levantado, evitando posibles filtraciones de aire que pudieran agravar los daños.

Galván destaca que “la rápida coordinación entre las distintas áreas municipales y los equipos desplazados ha permitido actuar con eficacia, consolidando las zonas afectadas y evitando mayores incidencias en la instalación”.

Además, técnicos municipales han evaluado el conjunto del recinto, concluyendo que la instalación no presenta riesgos en términos de seguridad. De forma paralela, se han aprovechado los trabajos para mejorar el alumbrado interior, sustituyendo luminarias antiguas por tecnología LED, lo que mejora las condiciones del espacio.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, subraya que “la respuesta coordinada del Ayuntamiento ha permitido actuar con rapidez y eficacia ante una incidencia de estas características, garantizando el correcto funcionamiento de un servicio esencial para el municipio”.

El Ayuntamiento de La Laguna ha querido agradecer expresamente la colaboración del personal de Valle Colino, de FECAPAP y del conjunto de trabajadores municipales implicados en esta actuación, cuya rápida respuesta ha sido clave para resolver la incidencia.

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En este sentido, la empresa Cerramientos Cyma, encargada de asegurar la cumbrera de la nave central, ha comunicado que no facturará los trabajos realizados, un gesto que el Consistorio ha querido reconocer públicamente por su compromiso y colaboración en un ámbito tan sensible como el bienestar animal.