La Laguna reflexiona sobre el poder del cine como plataforma de concienciación ciudadana en materia de igualdad

El Foro Económico y Social de La Laguna y el Área de Igualdad del Ayuntamiento han programado para este próximo 26 de marzo la celebración del festival ‘Cine con alma de mujer en La Laguna’, una iniciativa que pretende poner el foco en el séptimo arte como elemento de concienciación colectiva y espacio de reflexión desde la perspectiva de género.

La propuesta, que se desarrollará desde las 17:00 horas en el espacio Aguere Cultural (calle Herradores, 47), ha sido incluida en el programa oficial del Consistorio para conmemorar este año el Día Internacional de la Mujer (8-M), que se inició a principios de marzo y se extenderá hasta el 1 de abril.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que “la cultura, y especialmente el cine, posee una extraordinaria capacidad para emocionar, para hacernos mirar la realidad desde nuevas perspectivas y para generar conciencia entre la ciudadanía. Por eso, es importante visibilizar estas historias cinematográficas que nos ayudan a reforzar valores fundamentales de nuestra sociedad”.

Por su parte, el director técnico de FES, Jordi Bercedo, informó de que “a lo largo de esta velada tendremos el honor de asistir a una mesa de debate con actrices canarias de relevancia como son Carlota Runio, Goretti de León, Milena Batas y Aída Ballmann”. Este espacio de diálogo se acompañará de la proyección de los cortometrajes ‘Metamorfosis’, ‘Estrella’ y ‘Las Churreras’.

Por último, el concejal de Igualdad de la Corporación local, Dailos González, destacó “la fuerza y el alcance que tiene la industria cinematográfica para trasladar estos valores y estas luchas sociales a todos los públicos, dando voz y visibilidad a personas que han contribuido a esta lucha social en la que todos nos debemos implicar desde nuestras responsabilidades personales y profesionales”.

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Las personas interesadas en asistir a este festival ‘Cine con alma de mujer en La Laguna’ podrán solicitar su plaza y formalizar su inscripción de manera gratuita, hasta completar el aforo disponible, a través del enlace web habilitado. El evento se prolongará hasta las 19:00 horas, cuando se proceda al acto clausura por parte de la vicepresidenta del FES, Josefina Suárez.