La Laguna ofrece en abril una nueva agenda de cursos gratuitos para mejorar la empleabilidad en el municipio

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Desarrollo Local que dirige Domingo Galván, pone en marcha una nueva agenda de cursos gratuitos prevista para el mes de abril de 2026, dirigida a residentes del municipio, especialmente a personas en búsqueda activa de empleo.

Esta oferta formativa contempla un conjunto de acciones orientadas a mejorar las competencias profesionales y facilitar la inserción laboral, combinando modalidades presenciales y online en diferentes ámbitos de cualificación.

El concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, destacó que “desde el área seguimos trabajando para ofrecer herramientas útiles y accesibles que permitan a la ciudadanía mejorar su perfil profesional y aumentar sus oportunidades de empleo o mejorarlos, adaptándonos a distintas necesidades y sectores”.

La programación incluye cursos como Peinados, recogidos y maquillaje de 80 horas, Ayudante de electricista con 50 horas de formación u Ofimática básica con un proyecto de 60 horas, entre otras propuestas.

Asimismo, se incorporan formaciones vinculadas al ámbito social y educativo, como Monitor/a-dinamizador/a de actividades educativas, Intervención psicoeducativa en Trastornos de Espectro Autista o Monitor/a de Centros de Menores.

La oferta se completa con cursos orientados al sector comercial y logístico, como Dependiente/a de comercio y Carretillas elevadoras y mozo/a de almacén.

“Esta programación responde a una estrategia clara de impulso al empleo desde lo local, facilitando formación práctica y adaptada a las demandas actuales del mercado laboral”, añadió Galván.

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El plazo de inscripción permanecerá abierto del 16 al 22 de marzo de 2026. Las personas interesadas pueden solicitar información adicional en el correo electrónico formacion@lalaguna.es