La Laguna ofrece en abril una nueva agenda de cursos gratuitos para mejorar la empleabilidad en el municipio
La programación formativa incluye acciones presenciales y online dirigidas prioritariamente a personas en situación de desempleo.
El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Desarrollo Local que dirige Domingo Galván, pone en marcha una nueva agenda de cursos gratuitos prevista para el mes de abril de 2026, dirigida a residentes del municipio, especialmente a personas en búsqueda activa de empleo.
Esta oferta formativa contempla un conjunto de acciones orientadas a mejorar las competencias profesionales y facilitar la inserción laboral, combinando modalidades presenciales y online en diferentes ámbitos de cualificación.
El concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, destacó que “desde el área seguimos trabajando para ofrecer herramientas útiles y accesibles que permitan a la ciudadanía mejorar su perfil profesional y aumentar sus oportunidades de empleo o mejorarlos, adaptándonos a distintas necesidades y sectores”.
La programación incluye cursos como Peinados, recogidos y maquillaje de 80 horas, Ayudante de electricista con 50 horas de formación u Ofimática básica con un proyecto de 60 horas, entre otras propuestas.
Asimismo, se incorporan formaciones vinculadas al ámbito social y educativo, como Monitor/a-dinamizador/a de actividades educativas, Intervención psicoeducativa en Trastornos de Espectro Autista o Monitor/a de Centros de Menores.
La oferta se completa con cursos orientados al sector comercial y logístico, como Dependiente/a de comercio y Carretillas elevadoras y mozo/a de almacén.
“Esta programación responde a una estrategia clara de impulso al empleo desde lo local, facilitando formación práctica y adaptada a las demandas actuales del mercado laboral”, añadió Galván.
El plazo de inscripción permanecerá abierto del 16 al 22 de marzo de 2026. Las personas interesadas pueden solicitar información adicional en el correo electrónico formacion@lalaguna.es
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