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La Laguna elimina cerca de 200 grafitis vandálicos en distintos puntos del municipio

El Ayuntamiento refuerza las labores de limpieza y mantenimiento del espacio público dentro de su estrategia de lucha contra el vandalismo y protección del entorno urbano.

Estos actos afectan tanto a mobiliario urbano como a fachadas, muros y espacios de uso común.

Estos actos afectan tanto a mobiliario urbano como a fachadas, muros y espacios de uso común. / El Día

El Día

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El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Servicios Municipales, ha llevado a cabo la eliminación de cerca de 200 grafitis vandálicos en distintos puntos del municipio, en el marco de las actuaciones continuas de limpieza y conservación del espacio público.

Estas intervenciones se han desarrollado en diferentes zonas, afectando tanto a mobiliario urbano como a fachadas, muros y espacios de uso común, algunos de ellos situados en áreas de especial sensibilidad como el centro histórico, lo que ha requerido una actuación cuidadosa y especializada.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, ha señalado que “seguimos intensificando los trabajos de limpieza para combatir una problemática que afecta directamente a la imagen del municipio y al bienestar de nuestros vecinos y vecinas”. En este sentido, añadió que “la eliminación de grafitis no es solo una cuestión estética, sino una actuación necesaria para preservar el espacio público y el patrimonio común”.

Hernández recordó que este tipo de actos vandálicos suponen un importante esfuerzo para los servicios municipales, tanto en términos de recursos humanos como materiales, ya que obligan a destinar medios que podrían emplearse en otras actuaciones de mejora del municipio.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, destacó que “desde este Departamento trabajamos de manera coordinada con Servicios Municipales para dar una respuesta integral a este problema”. En este sentido, explicó que “se ha incrementado la vigilancia específica en distintos puntos del municipio, con el objetivo de prevenir y detectar este tipo de conductas incívicas que afectan directamente a las arcas públicas”.

Asimismo, subrayó que “los grafitis vandálicos representan una falta de respeto hacia los espacios que compartimos y generan un deterioro continuo del entorno urbano, especialmente en zonas con valor histórico o arquitectónico”.

Las labores de retirada se han realizado mediante procedimientos específicos que combinan técnicas manuales y el uso de hidrolimpiadoras, empleando productos respetuosos con el medioambiente y adaptados a las características de cada superficie, con el objetivo de garantizar una limpieza eficaz sin dañar los elementos intervenidos.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la importancia de actuar con rapidez para evitar el efecto contagio que este tipo de pintadas genera en determinadas zonas, reforzando así los protocolos de intervención y la planificación de rutas de limpieza en todo el municipio.

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Finalmente, el Consistorio hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para prevenir este tipo de conductas y contribuir al cuidado del entorno común, recordando que la implicación de vecinos y vecinas es fundamental para mantener La Laguna en las mejores condiciones.

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