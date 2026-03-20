La Laguna acoge el XIII Festival de Teatro Grecolatino Juvenil de Canarias

La Laguna acoge este lunes, día 23 de marzo, la decimotercera edición del Festival de Teatro Grecolatino Juvenil de Canarias, que llevará al Teatro Leal la puesta en escena de la comedia latina ‘Pséudolo’ de Plauto, con dos funciones en horario matutino para la población escolar y, como principal novedad en este año, una función vespertina, a las 19:00 horas, para el público en general.

Organizado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos a través de su sección en Canarias, el Festival tiene su sede permanente en La Laguna desde sus inicios en 2010, gracias a la colaboración de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna. Tras catorce ediciones el Festival ha logrado llevar los clásicos a más de veinticinco mil jóvenes canarios.

En esta edición se brinda la posibilidad de disfrutar de un género teatral muy poco frecuente, como es el de la comedia latina. En esta obra “se podrá observar que la base del humor que se prodiga actualmente en las televisiones es el mismo que ya aparece en un autor del siglo III antes de Cristo, como Plauto”, explica el coordinador del Festival, Jorge García.

La representación de esta obra viene avalada por el éxito que acaba de cosechar en Gran Canaria el pasado mes de febrero. La demanda para asistir a esta obra plautina que pone en escena la compañía D’Hoy Teatro ha superado las mil inscripciones, lo que ha obligado a programar dos ocasiones, con el fin de que todo el alumnado pueda deleitarse entre enredos, bromas y risas que genera la función.

El Festival Juvenil de Teatro Grecolatino de Canarias abrió el telón en febrero 2010 gracias a la iniciativa de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, en su sección de Canarias, con la colaboración de entidades públicas y, en particular, con el Centro de Representación y Estudio del Teatro Antiguo (CRETA).

Los objetivos de la muestra son acercar el público juvenil a la escena y proponer una reflexión acerca de los sentimientos humanos; promover el teatro como forma de descubrimiento de las claves y lo esencial de los textos antiguos que perviven en nuestro día a día; y promover el conocimiento, la difusión y la defensa de los Estudios Clásicos y de las Humanidades en una sociedad cada vez más apartada de ellos.

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La SEEC-Canarias agradece a la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna su disposición y colaboración para hacer posible esta representación, así como al trabajo del profesorado de Latín y de Griego de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, incluido el alumnado y profesorado de Lenguas Clásicas de la Universidad de La Laguna, para mantener el éxito del Festival, que brinda una oportunidad única de asistir a una representación latina a miles de personas en Canarias y que ya se ha convertido en toda una tradición.