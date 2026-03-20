El Gobierno de La Laguna desdice al PP y cifra en 18 millones la deuda pendiente de cobro

El Gobierno municipal de La Laguna niega la afirmación del Partido Popular en la que señala que el Ayuntamiento tiene pendientes de cobro 172 millones de euros. Cifra que la concejala de Hacienda y Servicios Económicos, la socialista Paqui Rivero, reduce a 18 millones.

Al contrario de lo que aseguró el portavoz del PP lagunero, Juan Antonio Molina, la edil del PSOE explica que, respecto a los derechos pendientes de cobro, «el saldo que se traslada al remanente líquido de tesorería es de 18 millones de euros, tras los ajustes contables que contempla la ley, una cifra que se ha rebajado en los dos últimos ejercicios a raíz de las tareas de gestión implementadas», puntualiza.

La responsable de Hacienda explica que El Ayuntamiento de La Laguna lleva a cabo la depuración de los saldos pendientes de cobro «con las máximas garantías para los afectados». Recuerda que la deuda por este concepto «es una información que se hace pública con total transparencia todos los años y que hace referencia a los registros contables desde 1986», es decir, desde hace 40 años. Por tanto, Rivero Ortega realiza una lectura política de la crítica hecha pública por los populares: «Que se pretendan utilizar ahora estos datos de forma interesada como si se tratara de una novedad informativa, responde a una intencionalidad política claramente torticera». A juicio de quien también ejerce como tercera teniente de alcalde, «el Partido Popular utiliza los datos a su antojo para crear alarmismo y confundir a la opinión pública».

En el transcurso de los referidos 40 años de registros contables, «los sucesivos departamentos económicos llevaron a cabo esta labor con las herramientas de que disponían, que forzosamente iban quedando desactualizadas para gestionar de forma adecuada saldos tan antiguos». Pero esa situación está cambiando durante los últimos años.

Paqui Rivero sostiene que lo hace «gracias a medidas tomadas por este grupo de gobierno», marco en el que menciona «la revisión de las ordenanzas fiscales o la integración del Ayuntamiento de La Laguna en el Consorcio de Tributos, y, sobre todo, a través de la modernización de los programas informáticos».

Al objeto de alcanzar el objetivo planteado, la concejal de Hacienda y Servicios Económicos asegura que «en estos momentos estamos licitando un nuevo programa de gestión de ingresos», una medida que lleva a cabo el Consistorio lagunero al contar con una subvención procedente de los fondos europeos destinados a mejorar la eficiencia municipal a través de los software de gestión. «Esto nos va a permitir llevar a cabo una actualización y modernización de todo el sistema económico y fiscal municipal», enfatiza Rivero Ortega, quien se muestra convencida de que ello se traduce «en una administración mucho más ágil, eficaz y transparente y con mayores facilidades y garantías para la ciudadanía».

Noticias relacionadas

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Juan Antonio Molina, advirtió de que el Ayuntamiento de La Laguna «carga una mochila muy preocupante con 172 millones de euros pendientes de cobro y 58 millones de euros pendientes de pago». En este sentido, también destacó que «134 millones de euros provienen de saldos de dudoso cobro», por lo que concluyó que ello «evidencia que una parte muy importante de lo que figura sobre el papel no tiene una conversión real y sencilla en caja».