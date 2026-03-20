El Ayuntamiento de La Laguna concluye el proyecto de mejora y adecuación de varias calles de Punta del Hidalgo

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna ha concluido esta semana los trabajos de mejora y acondicionamiento de diferentes vías de del entorno costero de Punta del Hidalgo, tales como las calles Océano Índico y Atlántico, José García Expósito ‘El Gago’ y el Camino La Santa, entre otras conexiones.

El concejal responsable de este Departamento en la Corporación local, Ángel Chinea, explicó que “este plan de obras, teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y la incidencia que podía tener sobre la circulación y el acceso a este punto del municipio, se ha ido ejecutando por fases para minimizar la afección a la población de la zona, especialmente por los cortes y desvíos de tráfico”.

“Estas labores no sólo mejorarán la circulación de vehículos y el estado general del viario, sino que se ha aprovechado la apertura de zanjas para renovar toda la red de saneamiento instalada en la propia calle Océano Índico, sustituyendo las conexiones antiguas que estaban deterioradas y que suponían un riesgo para posibles roturas o colapsos en el sistema de cara al futuro”, añadió el también edil de Ciclo Integral del Agua.

Esta actuación, asumida por la empresa mixta Teidagua, ha consistido en la instalación de 60 metros de nuevo colector con un diámetro de 400 milímetros, paralelo al anterior, de forma que se evitarán cortes e interrupciones del servicio de alcantarillado. Una vez ejecutadas estas actuaciones, el antiguo colector ha quedado inoperativo mediante bypass, derivando los caudales hacia las nuevas conexiones.

Asimismo, se ha procedido a la reposición de distintas acometidas y se ha aprovechado esta actuación para instalar sesenta metros de tubería de un diámetro de 160 milímetros, para ampliar el alcance actual de la Red de Agua Regenerada.

En lo que se refiere al reasfaltado, ya se ha reabierto por completo el trafico de las calles intervenidas, estrenando nueva capa de rodadura y nueva señalización sobre el terreno, delimitando los espacios de aparcamiento disponibles. Este proyecto culmina a pocos días de que llegue Semana Santa, una época del año con mayor afluencia de personas y con mayor carga de vehículos, incluyendo los usuarios y usuarias del camping de Punta del Hidalgo.

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Ángel Chinea quiso agradecer el trabajo desempeñado por todo el personal y las empresas implicadas, ya que se han podido llevar a termino las obras a pesar de las lluvias que se han sucedido en varios tramos del proyecto y que han provocado algunos retrasos en los plazos previstos inicialmente.