Más de 20 actividades dedicadas a la cultura nipona completan la programación de Mundo Japón

La Laguna acoge del 18 al 22 de marzo de 2026 una nueva edición de la muestra cultural Mundo Japón, una cita ya consolidada en la agenda cultural de la ciudad que vuelve a ofrecer un amplio programa de actividades vinculadas a la tradición y la cultura contemporánea japonesa. El paso de la borrasca Therese, que afectará a la isla este jueves y viernes, ha obligado a reubicar varias de las actividades previstas para estas dos jornadas, concentrándose el grueso de la programación el sábado y el domingo.

Los actos se desarrollarán en distintos espacios emblemáticos de la ciudad como la Casa Anchieta, el Casino de La Laguna, el Teatro Leal y la Plaza del Adelantado, configurando un recorrido cultural que permitirá al público acercarse a disciplinas artísticas, gastronómicas y escénicas procedentes de Japón y otros países de Asia.

La cita ha sido presentada en rueda de prensa por el concejal de Cultura, Adrián del Castillo; el concejal de Deportes, Badel Albelo; el comisario de las exposiciones Eduardo de la Torre; y el director de Mundo Japón, Tomás López-Perea Cruz.

Adrián del Castillo aseguró que “año tras año”, Mundo Japón ofrece “una propuesta de actividades, exposiciones, talleres y exhibiciones que son muy enriquecedoras para aficionados y aficionadas de la cultura nipona, pero también para un público general y de todas las edades”, al tiempo que agradeció la labor del equipo de Takeo Global que, aseguró, “ha trabajado a destajo para traer a La Laguna lo mejor del cine y el manga, la gastronomía y las artes marciales”.

De la misma manera, Badel Albelo resaltó que el festival y su equipo “hacen posible un cruce de culturas que nos enriquece a todos”, subrayando el apartado deportivo de esta edición, con una interesante muestra de distintas artes marciales de diferentes países.

Por su parte, Tomás Cruz, agradeció el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna y la “tremenda acogida” de la ciudadanía, afirmando que “Mundo Japón es nuestro festival con mejor aceptación, las entradas vuelan”.

El programa arranca en la Casa Anchieta con dos exposiciones permanentes: la primera de armaduras samurái ‘Guerreros del Japón feudal: Samuráis y Ninjas’ y una segunda muestra dedicada al arte manga, ofreciendo una visión histórica y contemporánea de dos de los grandes iconos culturales del país nipón. Ambas exposiciones “están ideadas para que el público general encuentre el atractivo y puedan ver determinados elementos que también forman parte de la cultura pop del manga y el anime”, detalló su comisario.

Tras la declaración de alerta, la programación prevista para el jueves se pasa a la tarde del sábado, y la contemplada inicialmente para el viernes se traslada al domingo. De este modo el programa del sábado se desarrollará en varios espacios de la ciudad. En la Casa Anchieta se desarrollarán desde las 10:00 horas un taller de origami, a las 11:00 horas un taller de shodo, de 12:00 a 14:00 horas un photocall de kimono, a las 12:00 horas un taller de manga y a las 13:00 horas una sesión de karaoke dedicada al J-Pop y K-Pop.

Ese mismo día, el Casino de La Laguna acogerá a las 10:00 horas un taller de cocina japonesa. Ya por la tarde, también en la Casa Anchieta, la programación comenzará a las 17:00 horas con un taller de bonsái, seguido a las 18:00 horas por un taller de shiatsu. A las 19:00 horas tendrá lugar la mesa redonda “Vivir Japón: Experiencias en primera persona”, que dará paso a las 20:00 horas a una sesión de cine japonés. Paralelamente, el Teatro Leal será escenario, a partir de las 20:00 horas, del concierto “Satomi Morimoto & Friends”, uno de los platos fuertes de esta edición.

El domingo, 22 de marzo, la Plaza del Adelantado con una gran exhibición de artes marciales orientales desde las 10:00 horas. El programa incluye demostraciones de judo (10:00 horas), karate (10:35 horas), muay thai (11:10 horas), taekwondo (11:45 horas), eskrima (12:20 horas), bujinkan (12:55 horas), aikido (13:35 horas) y kendo (14:05 horas), configurando una mañana dedicada a las disciplinas tradicionales y contemporáneas de combate.

La programación continuará en la Casa Anchieta con la ceremonia del té a las 17:00 horas y un taller de kimono a las 18:00 horas. A las 19:00 horas se celebrará el taller ‘Vuelta al cuerpo a través del movimiento y la respiración’ y, a las 20:00 horas, una nueva sesión de cine japonés.

Mundo Japón 2026 vuelve así a convertir a La Laguna en punto de encuentro entre culturas, reforzando su posicionamiento como espacio de intercambio artístico y social, y ofreciendo a la ciudadanía una experiencia completa que abarca historia, música, gastronomía, artes marciales, cine y cultura pop japonesa.

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Mundo Japón cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de La Laguna, a través de las áreas de Cultura y Deportes, así como el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, además de La Laguna Zona Comercial y Japan Foundation.