Incidencias en el aeropuerto de Tenerife Norte por la borrasca Therese: "Vine tres horas antes por si acaso"

Alberto González cruzaba los dedos en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna. Pasó una noche y una mañana de tensión a la espera de si la borrasca Therese impediría o no su vuelo a Madrid. “Llevo desde ayer preocupado y vine tres horas antes por si acaso, aunque en realidad poco arreglo estando aquí”, manifestó este estudiante universitario que se había desplazado a Tenerife por un compromiso familiar y que se temía que la vuelta le podría generar algún quebradero de cabeza con sus obligaciones académicas en la capital.

El testimonio de Alberto no era un caso aislado a primeras horas de la tarde. La preocupación y la incertidumbre en algunos pasajeros ha sido la nota dominante durante la jornada de este jueves en el aeródromo lagunero, donde se ha registrado un total de catorce incidencias, según datos de la empresa Aena, aunque ninguna debida a la meteorología en esta instalación.

Se trata de cinco cancelaciones de vuelos que se dirigían a La Palma, otras tantas con destino Gran Canaria y una hacia Fuerteventura, todas por el tiempo en el lugar de llegada. Lo mismo ocurrió con un avión que se dirigía a El Hierro y que tuvo que regresar a Tenerife Norte. Se suman a lo anterior dos operaciones con destino Tenerife Norte y procedentes de La Palma, canceladas por la situación la Isla Bonita. Dos casos más de afecciones por el tiempo se han producido en Canarias: un vuelo de La Palma a Tenerife Sur que tuvo que ser cancelado (por la meteorología en La Palma) y el desvío a Fuerteventura de un aparato que no pudo aterrizar en Gran Canaria.

Gran Canaria

“Nosotros vamos a viajar a Gran Canaria y aquí está bueno, pero… ¿allí cómo está?”, expresó Patricia Rodríguez. “Lo peor es ir hasta allá y que justo en ese momento no pueda entrar el avión y tener que volver”, manifestó, antes de añadir que también veía motivos para que todo se desarrollase con normalidad.

Preocupaciones aparte, lo cierto es que, pasadas las 14:30 horas, la actividad en Tenerife Norte era de lo más normal. El margen derecho de la vía de acceso repleto de conductores que esperaban por familiares o amigos era indicativo de que el tiempo no estaba generando interferencias y había bastante actividad. Dentro, y entre las salidas, tan solo un vuelo con destino a Madrid presentaba un retraso.

“Yo veo todo bastante tranquilo”, indicó Eduardo Pérez mientras ayudaba a un familiar a cargar con unas maletas tras llegar de la Península. “Estábamos pensando que se podría retrasar o hasta que tuviese que desviarse el vuelo al Sur, pero llegó sin problemas y lo que se ve aquí está dentro de lo normal”, consideró.