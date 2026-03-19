La Laguna revalida el reconocimiento internacional 'Tree City of the World' de la ONU y la Arbor Day Foundation

El municipio de San Cristóbal de La Laguna ha revalidado el reconocimiento internacional 'Tree City of the World 2025', otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Arbor Day Foundation, una distinción que vuelve a situar al municipio entre las ciudades comprometidas con la gestión sostenible del arbolado urbano a nivel global.

El alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, remarcó que “este nuevo reconocimiento certifica, un año más, el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de planificación, conservación y promoción del patrimonio verde urbano y avala el trabajo que viene desarrollando este Ayuntamiento para la ampliación y preservación de estos recursos medioambientales”.

Por su parte, el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destacó que “revalidar este reconocimiento internacional demuestra que en La Laguna no hablamos de sostenibilidad como una meta puntual, sino como una línea de trabajo constante y estructural en la gestión de la ciudad”.

El edil subrayó además que “formar parte, un año más, de la red global de ciudades Tree City of the World nos sitúa en un espacio de referencia internacional y refuerza nuestra imagen como municipio comprometido con el medio ambiente, la calidad de vida y el desarrollo sostenible”.

Fran Hernández, señaló que “esta renovación es el resultado de una planificación técnica rigurosa y del trabajo diario de los equipos de Parques y Jardines, que garantizan el cuidado, mantenimiento y mejora continua del arbolado urbano en todos los barrios y pueblos del municipio”.

En este sentido, añadió que “revalidar este reconocimiento implica mantener altos estándares de gestión y seguir avanzando en políticas públicas que integren el patrimonio verde como un elemento esencial en el modelo de ciudad”.

El programa Tree Cities of the World distingue a aquellas ciudades que cumplen con criterios internacionales relacionados con la gestión activa del arbolado, la existencia de normativa específica, la planificación estratégica, la inversión en zonas verdes y la implicación de la ciudadanía.

En la edición 2025, un total de 283 ciudades de 24 países y los seis continentes han obtenido este reconocimiento, consolidando una red global de municipios comprometidos con la sostenibilidad urbana.

La Laguna, referente en sostenibilidad urbana

Con esta revalidación, La Laguna afianza su posicionamiento como una de las ciudades que apuestan por un modelo urbano basado en la integración de la naturaleza, la mejora del entorno y el bienestar de la ciudadanía.

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Además, el reconocimiento refuerza la proyección internacional del municipio y su presencia en espacios de intercambio de experiencias, como el encuentro europeo de ciudades Tree City of the World, que se celebrará en Málaga en septiembre de 2026.