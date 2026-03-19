La Laguna promueve el senderismo inclusivo con ocho rutas adaptadas por diferentes enclaves naturales del municipio

La concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna y la Asociación Montaña para Todos (MPT) han puesto en marcha un proyecto inclusivo para acercar las bondades y los atractivos de los entornos naturales del municipio a las personas con cualquier tipo de discapacidad. La primera cita confirmada será el 28 de marzo y transcurrirá por el Camino de San Juanito, en el núcleo costero de Punta del Hidalgo.

Las solicitudes de plaza ya pueden formalizarse a través del formulario web habilitado para este fin.

El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, subrayó que “esta iniciativa, enmarcada en el Plan Municipal de Discapacidad, pretende aumentar la oferta de actividades de ocio y deporte inclusivo en nuestro territorio y conectar a todos los participantes con la riqueza medioambiental de estos parajes únicos que nos distinguen a nivel nacional e internacional”.

“Toda la ciudadanía lagunera, sin excepciones, debe tener la posibilidad de contemplar y disfrutar estos espacios de gran relevancia paisajística y conocer de primera mano la historia y la cultura de estos lugares singulares en los que habitan una gran cantidad de especies animales y vegetales”, agregó el primer edil.

Por su parte, la concejala lagunera de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, detalló que esta primera ruta inclusiva tendrá una distancia aproximada de 2,7 kilómetros, partiendo desde la Cofradía de Pescadores de Punta del Hidalgo y culminando en la ermita de San Juanito.

“El proyecto incluirá charlas informativas de cada localización, traslado adaptado de ida y vuelta en guagua desde la plaza del Adelantado y diferentes dispositivos de apoyo para facilitar la asistencia de personas con discapacidad física o auditiva”, señaló la representante municipal. Estas herramientas de apoyo serán la joëlette (silla de rueda específica para transitar por cualquier terreno irregular) y la barra direccional.

Los requisitos para formar parte de esta experiencia son acreditar la residencia en el municipio de San Cristóbal de La Laguna y aportar el certificado correspondiente que acredite el grado de discapacidad. El equipamiento necesario para la visita será ropa y calzado cómodo, elementos de protección solar y agua y alimentos necesarios para completar esta jornada.

Dentro del itinerario de este trayecto, que tendrá una dificultad baja, se incluyen paradas de interés cultural e histórico como son las piscinas naturales de El Arenisco, el emblemático edificio Altagay, la cabaña de observación para fauna avícola y marítima emplazada en este paseo o el icónico faro de Punta del Hidalgo.

Las siete rutas restantes, cuyas fechas se irán anunciando en los próximos meses, transcurrirán por el mencionado Camino de San Juanito, el sendero de Hija Cambada, las Cuevas del Lino (El Batán), la pista de Las Hiedras (Anaga), el Bosque de los Enigmas o el Mirador de Zapata, entre otros enclaves destacados.

Camino San Juanito

El Camino de San Juanito ha logrado revalidar en este 2026 el galardón distintivo como Sendero Azul, un sello medioambiental otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) con el que es reconocido por sexto año consecutivo como itinerario litoral bien conservado, accesible, con un alto valor natural y sostenible para el disfrute y la interpretación del entorno natural.

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Su trazado, que es de uso exclusivo para peatones, ha sido distinguido por el voto unánime de un jurado compuesto por treinta investigadores, profesores y profesionales especialistas en medio ambiente, salud, patrimonio natural, turismo, accesibilidad, educación física y deporte.