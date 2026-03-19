La Laguna ensalza la trayectoria de catorce mujeres que han marcado la vida de barrios y núcleos del municipio

El Ayuntamiento de La Laguna ha presentado este martes el libro ‘Mujeres que inspiran’, una publicación que recoge la trayectoria y trascendencia de personalidades femeninas que han destacado por sus logros en distintos ámbitos y núcleos vecinales del municipio. El acto, promovido por el Área de Igualdad en el marco del 8-M, se desarrolló en el Espacio Mutua Tinerfeña y contó con la participación de las catorce homenajeadas en esta obra y del alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez.

El primer edil de la Corporación local inició su intervención recordando que “este documento nos regala la historia de laguneras excepcionales que, por su sabiduría e implicación, han transformado la vida social, cultural y vecinal de su entorno y han puesto los cimientos de la sociedad que tenemos hoy en día”.

Asimismo, Luis Yeray Gutiérrez, subrayó que “mujeres como ellas han sido el pilar invisible de nuestro patrimonio social. Su trabajo ha sido silenciado ya en demasiadas ocasiones como para que, desde nuestra posición y nuestras responsabilidades, no hagamos nada para remediarlo”.

“Por todo ello, hoy queremos brindar a la ciudadanía lagunera este legado cultural con testimonios directos de enorme valor que nos hacen entender y recuperar hechos y emociones que han marcado a tantas generaciones”, agregó el alcalde, el cual quiso destacar el magnifico trabajo desempeñado por el Área de Igualdad del Consistorio para que este libro sea una realidad.

El resto del acto se complementó con la intervención de la portavoz de las catorce homenajeadas, María Mercedes Rojas, y de la representante de Ediciones Taro, Luana Studer, que explicó cómo se llevó a cabo el proceso de investigación y desarrollo de este libro. Asimismo, se brindó a las protagonistas de la velada un cuadro conmemorativo que entregaron el propio alcalde y del concejal de Igualdad, Dailos González. La cita se cerró con la actuación musical de la artista Marta Santos.

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‘Mujeres que inspiran’ se nutre de la biografía y las vivencias de Milagros Melián Alonso (Punta del Hidalgo), Carmen Teresa Expósito González (San Diego), Clara Delfina González Díaz (Tejina), Rosalía Quintero Fariña (Guamasa), Concepción Mendoza González (Valle de Guerra), Ernestina Ramos Bacallado (Geneto), Paquita Moreno Fuentes (casco histórico), María de la Cruz Cáceres Martín (Bajamar), María del Carmen Bello Machado (San Matías), María García Fuentes (El Cardonal), María Mercedes Rojas Martín (Las Mercedes), Miguelina Palacios Díaz (Finca España), Antonia Sotera Ramos (Las Carboneras) y Ana Delia Ruíz González (El Rocío).