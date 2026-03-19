Centenares de niños y niñas de Primaria de La Laguna participan en un recorrido educativo por cinco siglos de historia

La Laguna ha puesto en marcha un proyecto educativo y cultural destinado a divulgar la riqueza histórica, artística y patrimonial de la Semana Santa de esta ciudad Patrimonio Mundial entre la población infantil, las familias y la comunidad educativa local. La iniciativa, actualmente en desarrollo, constituye una herramienta pionera para fomentar, desde edades tempranas, el conocimiento y salvaguarda del patrimonio municipal, la identidad cultural y el vínculo de la ciudadanía con una de las tradiciones más antiguas y significativas de Canarias.

El proyecto “Una semana de misterio”, impulsado por el Área de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna, se articula en torno a una propuesta literaria y pedagógica creada por el escritor, experto en artes escénicas y formador Óscar Bacallado, quien ha desarrollado una novela y un programa didáctico complementario que permiten a los niños y niñas descubrir la Semana Santa desde una perspectiva accesible, narrativa y profundamente respetuosa con su dimensión histórica y artística.

300 escolares de Primaria, de 6 centros educativos del municipio, participan en este proyecto, que incluirá rutas guiadas y teatralizadas por los templos y puntos destacados de la única Ciudad Patrimonio Mundial de Canarias, las cuales estarán acompañadas de romanos, cornetas y tambores, un mapa para resolver enigmas e, incluso, de las tradicionales torrijas.

La iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la transmisión del patrimonio inmaterial del municipio, especialmente, en un momento en el que la Semana Santa lagunera se encuentra en proceso de solicitar la incoación para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

En este sentido, el concejal de Patrimonio Cultural destaca que este proyecto “representa un paso decisivo en la divulgación del patrimonio municipal entre la infancia, porque la Semana Santa de La Laguna no es únicamente una manifestación religiosa, sino un acontecimiento cultural que ha acompañado a la ciudad durante más de cinco siglos, que forma parte de su memoria colectiva y que se desarrolla en un entorno urbano declarado Patrimonio de la Humanidad”.

El edil subraya que el proyecto “permite que los niños y niñas descubran la ciudad desde una mirada curiosa y activa, entendiendo por qué nuestras calles, templos, imágenes y tradiciones tienen un valor excepcional, todo ello, desde la premisa de que la educación patrimonial es una herramienta fundamental para garantizar la pervivencia de este legado”.

Asimismo, Cordobés destaca que la iniciativa “se alinea con los objetivos de una futura declaración BIC, cuyo expediente de incoación se está redactando y que reconoce la Semana Santa como un conjunto de valores históricos, artísticos, etnográficos y sociales que deben ser protegidos y difundidos. Este proyecto contribuye directamente a ese propósito, generando conocimiento, sensibilidad y participación”.

Una novela como puerta de entrada al patrimonio

El proyecto se articula en torno a la novela “Una semana de misterio”, escrita por Óscar Bacallado y que combina ficción, aventura y divulgación histórica para acercar la Semana Santa a los más jóvenes. A través de personajes infantiles y situaciones cotidianas, la obra introduce elementos clave del patrimonio lagunero, como la imaginería, los pasos procesionales, las cofradías, los templos, las tradiciones y el propio casco histórico.

El autor explica que “la Semana Santa es un fenómeno social, artístico y urbano que forma parte de la identidad lagunera. Si queremos que las nuevas generaciones la valoren, debemos ofrecerles herramientas adaptadas a su lenguaje y a su forma de aprender, y la literatura es una herramienta poderosa para despertar la curiosidad y el interés de los niños”.

Así, además de agradecer la colaboración del Obispado y la Junta de Hermandades con el proyecto, recuerda que “mi intención fue crear una historia que les permitiera descubrir la Semana Santa desde dentro y con el máximo respeto hacia su valor patrimonial. Quería que entendieran que, detrás de cada imagen, de cada procesión y de cada tradición, hay siglos de historia, de arte y de vida comunitaria”.

Óscar Bacallado destaca que “cuando un niño comprende el valor de su patrimonio, se convierte en un agente activo de su conservación. La Laguna es una ciudad con una historia extraordinaria y la Semana Santa es uno de sus pilares culturales, con un fuerte componente emocional y comunitario que moviliza a miles de personas cada año”.

El autor subraya su importancia como “espacio de encuentro, de tradición compartida y de memoria colectiva. Involucrar a la infancia para que se acerque a ella con interés y respeto significa fortalecer ese tejido social y asegurar que la ciudad siga reconociéndose en sus propias raíces”.

Vivir el patrimonio

El programa incluye actividades de lectura, encuentros con el autor, rutas urbanas adaptadas y propuestas para que las familias puedan explorar juntas el patrimonio lagunero.

Las rutas comentadas y teatralizadas, especialmente diseñadas para los niños y niñas participantes, se celebrarán desde el lunes 23 al viernes 27 de marzo, y recorrerán un itinerario cuidadosamente seleccionado y acorde al recorrido que fija la novela, que incluye templos como La Concepción, San Juan, Santo Domingo, las Catalinas o la Catedral provincial, así como calles, casas y comercios emblemáticos del casco histórico.

A lo largo del recorrido, el alumnado participante recibe explicaciones adaptadas a su edad sobre la imaginería, los pasos procesionales, la arquitectura religiosa, la historia de las cofradías y la evolución de la ciudad desde el siglo XVI. Las visitas se acompañan de materiales didácticos, dinámicas participativas y pequeñas demostraciones que permiten a las niñas y niños comprender por qué la Semana Santa forma parte esencial del patrimonio cultural lagunero.

Familias, docentes y voluntariado colaboran en esta actividad, que busca reforzar el aprendizaje vivencial, fomentar la participación comunitaria y ofrecer a los niños y niñas una experiencia cercana, respetuosa y enriquecedora en torno a una de las manifestaciones culturales más antiguas del municipio.

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El Ayuntamiento de La Laguna reafirma con este proyecto su compromiso con la protección, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural del municipio. La iniciativa se suma a otras acciones desarrolladas en los últimos años para reforzar la educación patrimonial, la participación ciudadana y la conservación del casco histórico, desde la premisa de que el conocimiento genera concienciación y compromiso con la protección del ingente patrimonio local.