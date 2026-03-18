Críticas a la gestión económica de La Laguna: el PP denuncia 172 millones de euros pendientes de cobro

El Ayuntamiento de La Laguna tienen pendientes de cobro 172 millones de euros. Así lo denunció este miércoles el Partido Popular (PP), que lamentó la «mala gestión económica y presupuestaria» que se está realizando. La formación conservadora también cifró en 58 millones la cuantía que se encuentra pendiente de pago.

El portavoz del PP lagunero, Juan Antonio Molina, afirma que, «a pesar de que no hay quiebra, sí hay una gestión presupuestaria muy deficiente, una inversión muy por debajo de lo prometido y una situación financiera menos sólida de lo que el gobierno del PSOE y CC vende».

Preguntado al respecto, el grupo de gobierno (PSOE-CC) no se manifestó acerca de unos datos que, indica el PP, «se desprenden de los propios cuadros económicos del ejercicio de 2023, presentados en el pleno de este mes, y el cual mostró que el presupuesto municipal fue de 227,5 millones de euros iniciales a 302,9 millones de euros definitivos, tras modificaciones por más de 75 millones».

Presupuesto

Molina mantiene que lo anterior supuso un incremento del 33% en la partida presupuestaria. Sin embargo, la ejecución final quedó muy lejos de esas cifras porque solo se reconoció el 59% de los ingresos previstos y el 64% de los gastos. «El presupuesto se infla mucho en el papel, pero después no se ejecuta en la misma medida y eso lleva a que el equipo de gobierno se jacte de anunciar inversiones que nunca se llegan a ejecutar», señala el portavoz.

En este sentido, Molina advierte de que el consistorio municipal «carga una mochila muy preocupante con 172 millones de euros pendientes de cobro y 58 millones de euros pendientes de pago». Y añade: «Por si fuera poco, hay que destacar que 134 millones de euros provienen de saldos de dudoso cobro lo que evidencia que, una parte muy importante de lo que figura sobre el papel, no tiene una conversión real y sencilla en caja».

El portavoz explica que el remanente bruto puede «impresionar», pero que, «cuando se depura la cifra y se descuenta lo que es dudoso o está afectado, el remanente para gastos generales baja a 11,2 millones de euros». Y completa: «Por eso no pueden vender una imagen de holgura que los propios datos matizan de forma muy seria».

Comercios

«No puede ser que cada día cierren más comercios en La Laguna, los servicios municipales como la limpieza o las carreteras sean deficientes, o tengan instalaciones municipales en pésimas condiciones y, para colmo, se acumule una bolsa gigantesca de cobros dudos y pagos pendientes», critica Molina.

El representante conservadora también afirma que «La Laguna necesita menos maquillaje contable y más capacidad de gestión», así como para «hacer las cosas bien para que el municipio avance y los ciudadanos se sientan orgullosos del lugar donde viven».