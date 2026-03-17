Las panaderas y reposteras de La Laguna protagonizan un libro que pone en valor su papel en la historia del comercio local

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de su área de Comercio, presentó este martes el libro ‘Panaderas y reposteras. Mujeres en el comercio de La Laguna’, una publicación que rinde homenaje a las mujeres que han desarrollado su labor en los oficios vinculados al pan y la repostería en el municipio. El acto contó con la participación de Estefanía Díaz, concejal de Comercio de La Laguna, y del director y coordinador de proyectos de Cultania, Gestión Integral del Patrimonio Cultural, Josué Ramos.

Estefanía Díaz puso en valor que “esta obra reconoce el trabajo de generaciones de mujeres que han sostenido oficios esenciales para la vida de nuestros barrios y pueblos. Su esfuerzo, su dedicación y su capacidad de adaptación han sido fundamentales para mantener vivo el comercio de proximidad en La Laguna”.

Este libro es el segundo de una serie dedicada al papel de la mujer en el comercio local y profundiza en los oficios relacionados con la cultura cerealista y la elaboración de pan y dulces, actividades que han sido clave en la historia económica y social de Canarias. La publicación recoge testimonios, historias de vida y documentación que evidencian cómo estas mujeres han desempeñado múltiples roles, desde la producción hasta la gestión y la venta, contribuyendo de manera decisiva al sustento de sus familias y comunidades.

Josué Ramos indicó que “este libro es un ejercicio de memoria y de reconocimiento a todas aquellas mujeres que han trabajado en estos oficios, muchas veces desde el anonimato. Recuperar sus historias nos permite comprender mejor nuestra identidad y el valor del comercio tradicional”.

‘Panaderas y reposteras’ pone el foco en la evolución de estos oficios, desde las labores tradicionales vinculadas al cereal y la elaboración artesanal hasta su transformación en la actualidad, manteniendo siempre el vínculo con la comunidad y el carácter cercano del comercio local. La obra también subraya la importancia de estos espacios como puntos de encuentro que sostienen la economía, la cultura y la vida cotidiana del municipio.

Noticias relacionadas

La edil lagunera añadió que “las panaderas y reposteras han sido, y siguen siendo, un pilar fundamental del comercio de proximidad. Su trabajo no solo ha garantizado el abastecimiento de productos básicos, sino que ha contribuido a construir comunidad y a mantener vivas nuestras tradiciones”.