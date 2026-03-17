La mejora de la avenida Trinidad se pospone para evitar molestias

La Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna ha programado para la segunda quincena de julio los trabajos de mejora, acondicionamiento y repavimentación de la céntrica avenida Trinidad, una de las principales vías de acceso al casco histórico de la ciudad. La previsión es que estos trabajos se prolonguen durante tres semanas, aproximadamente.

El edil responsable del área en el Consistorio, Ángel Chinea, explicó que «esta actuación de gran impacto urbano y funcional se ha previsto para los meses de verano, teniendo en cuenta el descenso del tráfico rodado que se producirá en esta época por el fin del período lectivo y las vacaciones de una parte del personal de los negocios y empresas de la zona».

El concejal explicó que, con el fin de minimizar el impacto sobre los establecimientos comerciales y de restauración de la zona, «la obra se ejecutará en forma de fases, combinando trabajos en determinados tramos del día y actuaciones nocturnas en aquellos puntos donde resulte necesario reducir las afecciones sobre el tránsito de vehículos en una de las principales arterias de entrada y salida de la ciudad».

La avenida Trinidad es una de las arterias principales de la ciudad de Aguere y una de las carreteras con mayor carga de vehículos de todo el municipio. Estos datos justifican el estado actual de la vía y llevaron al concejal a exponer que los mismos inciden «de manera directa» en el desgaste de la actual capa de rodadura.

Otro aspecto en el que hizo hincapié Chinea es el climatológico y su repercusión en la carretera. Los numerosos episodios que se han registrado durante desde finales del año pasado de lluvias intensas y otros fenómenos adversos «también repercuten, en cierta medida, en el estado de mantenimiento del viario público».

Una solución necesaria El mal estado que presenta en la actualidad la avenida Trinidad genera protestas y quejas de usuarios. El deficitario estado del asfalto, la presencia de numerosos huecos y algún socavón, la mala señalización horizontal y el registro de un tráfico denso durante la jornada laboral y comercial, de forma especial, genera un deterioro mayor en esta calle esencial para La Laguna, como vía de entrada a la ciudad. «No será un lavado de cara, sino una reforma integral, rehabilitarla por completo», dijo el alcalde el pasado septiembre.

Las áreas de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna informaron ayer, a través de un comunicado, de que se están coordinando estas intervenciones con el asfaltado del tramo de la avenida Trinidad enmarcado en la ejecución de obra de la rotonda peatonal del Padre Anchieta, así como con el Servicio Canario de Salud, Titsa y Metropolitano de Tenerife con el fin de garantizar la compatibilidad operativa entre todas las intervenciones.

En la elección de la segunda quincena del mes de julio para ejecutar el reasfaltado de la avenida Trinidad también se ha tenido en cuenta y acompasado con el fin de los actos destacados de las fiestas en honor a San Benito Abad 2026, especialmente la celebración de la romería regional, que este año se desarrollará el día 12 de julio. De esta manera, «logramos reducir las afecciones a la movilidad derivadas de esta cita festiva en la ciudad», que tradicionalmente produce una aglomeración de visitantes y un incremento del tráfico muy notable en toda la ciudad de Aguere.

El Ayuntamiento de La Laguna hará llegar previamente a los vecinos y vecinas del entorno toda la información relativa al comienzo y el desarrollo de los trabajos de mejora de la avenida Trinidad, especialmente lo referido a los cierres de la vía y los desvíos de tráfico que se efectuarán durante esos días. La información que recibirán los afectados incluirá, además, los horarios de trabajo y los teléfonos de contacto para cualquier incidencia.

El Gobierno municipal que lidera Luis Yeray Gutiérrez indicó ayer que , una vez se proceda a definir y se proceda a la aprobación de las fases de ejecución de la obra, el Ayuntamiento mantendrá una reunión con la empresa gestora del aparcamiento público ubicado a lo largo de la avenida Trinidad, además de dar traslado de estos avisos a los comerciantes afectados en cada tramo.