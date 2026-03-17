La Laguna programa para este verano el reacondicionamiento de la avenida de La Trinidad

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna ha programado para la segunda quincena de julio los trabajos de mejora, acondicionamiento y repavimentación de la céntrica avenida de La Trinidad, una de las principales vías de acceso al casco histórico de la ciudad. La previsión es que estas labores se prolonguen durante tres semanas, aproximadamente.

El máximo representante del Área en el Consistorio, Ángel Chinea, explicó que “esta actuación de gran impacto urbano y funcional se ha previsto para los meses de verano, teniendo en cuenta el descenso del tráfico rodado que se producirá en esta época por el fin del período lectivo y las vacaciones de una parte del personal de los negocios y empresas de la zona”.

El concejal explicó que, con el fin de minimizar el impacto sobre los establecimientos comerciales y de restauración de la zona, “la obra se ejecutará en forma de fases, combinando trabajos en determinados tramos del día y actuaciones nocturnas en aquellos puntos donde resulte necesario reducir las afecciones sobre el tránsito de vehículos en una de las principales arterias de entrada y salida de la ciudad”.

Chinea recordó que se trata de una de las carreteras con mayor carga de vehículos de todo el municipio, lo cual incide de manera directa en el desgaste de la actual capa de rodadura. A esto hay que unir que este año se han registrado numerosos episodios de lluvias intensas y otros fenómenos adversos, lo cual también repercute en cierta medida en el estado de mantenimiento del viario público.

Desde el Área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento se están coordinando estas intervenciones con el asfaltado del tramo de la avenida de La Trinidad enmarcado en la obra de la rotonda del Padre Anchieta, así como con el Servicio Canario de Salud, Titsa y Metropolitano de Tenerife, con el fin de garantizar la compatibilidad operativa entre todas las intervenciones.

Esta fecha de inicio del proyecto también se ha acompasado con el fin de los actos destacados de las fiestas en honor a San Benito Abad 2026, especialmente la celebración de la Romería Regional, que este año se llevará a cabo el 12 de julio. De esta manera, logramos reducir las afecciones a la movilidad derivadas de esta cita festiva en la ciudad.

El Ayuntamiento de La Laguna hará llegar previamente a los vecinos y vecinas del entorno toda la información relativa a estas obras, especialmente los cortes y desvíos de tráfico que se efectuarán durante esos días, además de horarios de trabajo y teléfonos de contacto para cualquier incidencia.

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Una vez se encuentren definidas y aprobadas las fases de ejecución, también se mantendrá una reunión con la empresa gestora del aparcamiento público ubicado a lo largo de la avenida de La Trinidad, además de trasladar estos avisos a los comerciantes afectados en cada tramo.