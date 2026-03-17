La Laguna presenta el libro ‘Momentos de la Semana Santa Lagunera’, una mirada a la tradición de esta celebración

El Ayuntamiento de La Laguna ha presentado este martes el libro 'Momentos de la Semana Santa Lagunera', una publicación del investigador lagunero Julio Torres que recoge distintos episodios, imágenes y vivencias vinculadas a una de las celebraciones más emblemáticas del calendario festivo del municipio.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna, Estefanía Díaz, destacó durante el acto que la Semana Santa lagunera constituye “uno de los momentos más significativos del año para la ciudad, en el que tradición, arte y espiritualidad se encuentran en las calles del casco histórico y forman parte de la identidad de La Laguna”.

La edil subrayó además que publicaciones como esta permiten acercar al público “una mirada pausada y cercana a la riqueza cultural y patrimonial que rodea a esta celebración, así como al trabajo de las hermandades, cofradías y de tantas personas que contribuyen cada año a mantener viva esta tradición”.

Por su parte, el segundo teniente de alcalde, Fran Hernández, puso en valor el papel que desempeña la Semana Santa dentro de la vida social y cultural del municipio, señalando que se trata de una celebración “que forma parte de la identidad colectiva de la ciudad y que cada año reúne a vecinos, cofradías y visitantes en torno a una tradición profundamente arraigada en La Laguna”.

En el acto también participó el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de La Laguna, Juan Antonio Pérez, quien puso en valor la importancia de seguir difundiendo el patrimonio cultural y devocional ligado a la Semana Santa. En este sentido, señaló que “la Semana Santa lagunera es fruto del esfuerzo y del compromiso de muchas generaciones, que han sabido conservar y transmitir una tradición profundamente arraigada en la ciudad”.

Por su parte, el autor de la obra, Julio Torres, explicó que el libro nace con el objetivo de recoger y poner en valor algunos de los momentos más representativos de esta celebración, invitando al lector a recorrer las calles de La Laguna y a detenerse en los detalles que hacen única su Semana Santa.

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Torres destacó que esta publicación pretende también contribuir a la divulgación del patrimonio histórico, cultural y religioso vinculado a la ciudad, ofreciendo una visión cercana de una tradición que forma parte de la vida y de la memoria colectiva de La Laguna.