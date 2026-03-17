La Laguna comparte en Murcia su experiencia en mediación escolar para fomentar la convivencia en las aulas

La Laguna participó esta semana en Murcia en el I Encuentro de la Red Temática “ConVIVENCIAS en positivo” de la Red Estatal de Ciudades Educadoras, un foro en el que el municipio fue seleccionado para presentar su iniciativa de mediación escolar orientada a mejorar la convivencia y prevenir el acoso en los centros educativos. El encuentro se celebró los días 12 y 13 de marzo y reunió a ciudades de todo el país para compartir experiencias y estrategias en materia educativa.

El concejal de Educación y Juventud del Ayuntamiento de La Laguna, Sergio Eiroa, señaló que “que nuestro municipio haya sido seleccionado para compartir esta experiencia supone un reconocimiento al trabajo que se está desarrollando desde los centros educativos y desde la comunidad educativa para promover una convivencia basada en el respeto y el diálogo”.

Durante este espacio de trabajo, el Ayuntamiento de La Laguna expuso su proyecto de mediación escolar dentro de un intercambio de experiencias en el que también participaron ciudades como Avilés, Barberà del Vallès, Ibi, Medina del Campo y Móstoles, todas ellas con programas orientados a reforzar la convivencia positiva en el ámbito educativo.

El edil destacó además que “este tipo de encuentros permiten poner en común iniciativas que se están desarrollando en distintos territorios y seguir aprendiendo de otras experiencias que también trabajan en la prevención del acoso y en la mejora de la convivencia escolar”.

El proyecto presentado por La Laguna se desarrolla bajo la iniciativa ‘Mediación Escolar en las aulas’, un programa que se lleva a cabo en colaboración con Aldeas Infantiles SOS y que tiene como objetivo dotar al alumnado de herramientas para la resolución pacífica de conflictos y la mejora de las relaciones dentro del aula.

Eiroa subrayó que “trabajar la mediación desde edades tempranas es fundamental para prevenir situaciones de acoso y para que el alumnado disponga de herramientas que les permitan afrontar los conflictos de forma positiva y responsable”.

En su primera fase, el programa se desarrolla en los centros CEIP Camino La Villa y CEIP Lope de Guerra, con la previsión de ampliarlo también al CEIP Camino Largo. La iniciativa consiste en un proceso formativo de ocho sesiones dirigidas al grupo clase, en el que se trabajan habilidades de mediación, diálogo y gestión constructiva de los conflictos.

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La participación de La Laguna en este encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras refuerza el compromiso del municipio con políticas educativas orientadas a la convivencia positiva, la prevención del acoso escolar y la construcción de entornos educativos seguros y respetuosos.