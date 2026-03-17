Fran Hernández registra su candidatura para encabezar el proyecto de Coalición Canaria en La Laguna

El dirigente nacionalista Fran Hernández ha formalizado esta mañana el registro de su candidatura para encabezar el proyecto de Coalición Canaria en La Laguna, dentro del proceso interno abierto por la organización para la elección de la persona que liderará la lista a la Alcaldía del municipio en 2027.

Hernández presentó su candidatura con más del 95% de avales y ahora el proceso seguirá su curso dentro del calendario interno establecido por Coalición Canaria para la presentación de candidaturas.

“Después de que, en el día de ayer [este martes], la Asamblea de Coalición Canaria en San Cristóbal de La Laguna aprobara la apertura del plazo de candidaturas para la alcaldía del municipio, hoy he dado un paso que afronto con orgullo, pero también con una enorme responsabilidad: he presentado mi candidatura para liderar el proyecto de Coalición Canaria en La Laguna y optar a la alcaldía de nuestro municipio”, señaló.

Presentación de candidaturas

El plazo para la presentación de candidaturas se abre este martes hasta el 6 de abril, periodo durante el cual las personas interesadas podrán formalizar su propuesta para encabezar la lista electoral de Coalición Canaria en La Laguna.

El candidato nacionalista agradeció el respaldo recibido en la Asamblea y señaló que su candidatura nace “con vocación de integrar; lo hago desde el corazón y con un compromiso absoluto con nuestros pueblos, nuestros barrios y nuestra gente. Creo profundamente en el enorme potencial de La Laguna y mantengo intacta la ilusión, la energía y la convicción de seguir trabajando por ella, estando siempre al lado de cada problema y de cada oportunidad que tenga nuestro municipio, escuchando y caminando codo a codo con la ciudadanía”.

Propuesta política

En ese sentido, destacó que el objetivo es impulsar una propuesta política basada en la cercanía con los vecinos, el conocimiento del municipio y la capacidad de gestión para afrontar los retos de la ciudad.

Para concluir, Fran Hernández explica que da este paso “para seguir construyendo y para seguir impulsando la Laguna que soñamos y que merecemos. Porque La Laguna tiene historia, tiene identidad y tiene futuro, y nuestro municipio nunca puede quedarse atrás. Seguimos caminando juntos”.

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El proceso interno de Coalición Canaria continuará en las próximas semanas hasta la ratificación definitiva de la candidatura que encabezará el proyecto nacionalista para las próximas elecciones municipales en La Laguna.