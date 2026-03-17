Cerca de 200 escolares laguneros adquieren nociones básicas financieras a través del Global Money Week

El IES Marina Cebrián, ubicado en el entorno lagunero de Taco, albergó este lunes la primera de las charlas previstas por el Banco de España para impartir conocimientos básicos de finanzas entre el alumnado del municipio. Cerca de 200 escolares se beneficiarán esta semana de esta actividad didáctica enmarcada en la XIV edición de la Global Money Week.

El alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, asistió a esta sesión inaugural que corrió a cargo del economista y director de la sucursal del Banco de España en Santa Cruz de Tenerife, Antonio Cruz Conde. También tomaron parte en el acto el concejal de Educación del Consistorio, Sergio Eiroa; la vicepresidenta del Foro Económico y Social, Josefina Suárez; y el director técnico del propio FES, Jordi Bercedo.

El primer edil destacó “el honor que supone para nosotros ser escogidos por tercer año consecutivo como el único municipio de nuestra provincia que ofrece esta cita formativa, cuyo fin principal es promover conocimientos y habilidades necesarias para tomar decisiones económicas adecuadas en distintas etapas de la vida”.

“Esta etapa económica inicial de los más jóvenes es determinante para adquirir nociones básicas que repercutirán en el presente y, especialmente, en el futuro económico de esta generación. Hay que tener en cuenta que este sector de la población afronta cada día nuevas amenazas relacionadas con estafas y fraudes financieros a través de las redes sociales y otros canales virtuales, por lo que deben estar preparados para abordar correctamente estos riesgos”, agregó el alcalde.

Antonio Cruz Conde aportó su visión sobre una adecuada gestión de los recursos económicos, la importancia de adoptar un enfoque responsable e informado de las finanzas personales, la protección de los bienes propios y los peligros potenciales monetarios.

Una vez finalizada esta primera charla educativa, el proyecto se trasladará el martes al IES Antonio González González de Tejina y, en la jornada del miércoles, al IES Domingo Pérez Minik de Gracia.

Sobre la Global Money Week

La Global Money Week, que llega a La Laguna gracias a la colaboración con el Foro Económico y Social del municipio, cumple este año 14 años de trayectoria y, entre las trece ediciones anteriores, ha llegado a más de 60 millones de niños y jóvenes de 176 países de todo el mundo.

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El propio FES lagunero tiene previsto complementar esta acción con jornadas financieras especializadas en otros sectores de la población, como es el caso de los mayores. Todas estas acciones buscarán contribuir a la sostenibilidad social, económica, medioambiental y financiera de la ciudadanía.