El Banco de España enseña a 200 alumnos a gestionar su dinero

El IES Marina Cebrián, ubicado en el núcleo lagunero de Taco, albergó ayer la primera de las charlas previstas por el Banco de España para impartir conocimientos básicos de finanzas entre el alumnado del municipio. Cerca de 200 escolares del centro tacuense se beneficiarán esta semana de una actividad didáctica que está enmarcada en la XIV edición de la denominada Global Money Week (GMW).

Se trata de una celebración mundial que promueve esfuerzos destinados a mejorar la educación financiera de los niños, niñas y jóvenes en todo el planeta. El objetivo final es garantizar que este público específico tenga acceso a una educación económica de alta calidad, aprenda sobre asuntos monetarios y pueda tomar decisiones financieras inteligentes.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, asistió a la sesión inaugural que corrió a cargo del economista y director de la sucursal del Banco de España en Santa Cruz de Tenerife, Antonio Cruz Conde. También tomaron parte en el acto el concejal de Educación del Consistorio de Aguere, Sergio Eiroa; la vicepresidenta del Foro Económico y Social, Josefina Suárez; y el director técnico del propio Foro, Jordi Bercedo.

Cruz Conde aportó su visión sobre una adecuada gestión de los recursos económicos, la importancia de adoptar un enfoque responsable e informado de las finanzas personales, la protección de los bienes propios y los peligros potenciales monetarios que acechan en un mundo globalizado.

Una vez finalizada esta primera charla educativa, el proyecto se trasladará hoy al IES Antonio González González, de Tejina y, en la jornada de mañana, al IES Domingo Pérez Minik de Gracia.

La Global Money Week, que llega a La Laguna gracias a la colaboración con el Foro Económico y Social del municipio, cumple este año catorce de trayectoria. En las trece ediciones anteriores, la iniciativa, ya plenamente consolidada, ha llegado a más de 60 millones de niños y jóvenes de 176 países de todo el mundo.

Luis Yeray Gutiérrez, alcalde lagunero , recalcó «el honor que supone para nosotros ser escogidos por tercer año consecutivo como el único municipio de nuestra provincia que ofrece esta cita formativa». Recordó su fin principal que pasa por «promover los conocimientos y las habilidades necesarias para tomar decisiones económicas adecuadas en distintas etapas de la vida».

Valoró Gutiérrez que «este momento inicial de los más jóvenes es determinante para adquirir nociones básicas que repercutirán en el presente y, especialmente, en el futuro económico de esta generación». Subrayó que «hay que tener en cuenta que este sector de la población afronta cada día nuevas amenazas relacionadas con estafas y fraudes financieros a través de las redes sociales y otros canales virtuales». De ahí, concluyó el edil que « lo que deben estar preparados para abordar correctamente estos riesgos».

El Foro Económico y Social de La Laguna tiene previsto complementar esta acción con jornadas financieras especializadas en otros sectores de la población, como es el caso de las personas mayores. Estas acciones buscan contribuir a la sostenibilidad social, económica, medioambiental y financiera de la ciudadanía lagunera.