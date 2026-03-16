La Laguna rebaja a la mitad el objetivo de crear 7.000 aparcamientos

Ni es fácil aparcar en numerosas zonas de La Laguna ni tampoco lo es crear nuevas plazas de estacionamiento. La previsión del Ayuntamiento lagunero de habilitar 7.000 aparcamientos se ha chocado con dificultades. Camino a los tres años de mandato, han sido incorporadas 1.600 y el objetivo inicial se rebaja a la mitad, a 3.500, según cifra el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea.

Las 7.000 nuevas plazas para aparcar fueron una promesa electoral que realizó el Partido Socialista (PSOE) durante la campaña de los últimos comicios locales y para un municipio en el que el repunte de actividad tras la pandemia ya convertía en una pesadilla estacionar. En concreto, se presentó un plan que contemplaba la creación de ‘parkings’ públicos distribuidos en 21 barrios y pueblos, cerca de centros escolares, espacios ciudadanos o zonas comerciales.

Pasada la cita con las urnas se empezaron a habilitar terraplenes sobre suelo de propiedad municipal o privado y previo acuerdo con sus propietarios. Las inmediaciones del Mercado Municipal, El Bronco, Bajamar, San Miguel de Geneto, El Cardonal… son solo algunos de los lugares que han sumado estacionamientos. «En estos momentos superamos las 1.600 nuevas plazas de aparcamiento desde que se inició el presente mandato, entre las ya ejecutadas y operativas y las que se están ejecutando a día de hoy», manifiesta Chinea.

Duplicar las creadas

«Nuestra previsión de aquí a final de este periodo es duplicar esta cifra y alcanzar las 3.500 plazas de nueva creación en todo el municipio», precisa el político socialista, que detalla que las actuaciones realizadas incluyen el acondicionamiento de solares para su uso como estacionamientos y distintas mejoras. «Se ha llevado a cabo el alumbrado de los solares, su vallado o murado dependiendo de los casos, y el acondicionamiento de alguna de las parcelas mediante la plantación de arbolado y ajardinado o la instalación de cargadores para vehículos eléctricos», añade.

Una de las claves es la dificultad para disponer de más suelo privado. «Aunque es verdad que encontramos ciertas reservas por parte de propietarios particulares a la hora de vender sus solares, también estamos pendientes de cerrar diferentes opciones de compra, en una acción similar a la realizada a finales del pasado año en Tejina, por la cual el Ayuntamiento adquirió tres parcelas que suman una superficie de 1.710 metros cuadrados», expresa Ángel Chinea.

Enclaves como el casco histórico o la Punta del Hidalgo son algunos de los que se muestran especialmente críticos. En el primer caso, cada día; en el segundo, especialmente en verano, fines de semana y periodos vacacionales. Asimismo, diversos barrios de la geografía municipal también presentan sus respectivos problemas de aparcamiento.

Vehículos y población

Influye en todo ello que el parque de vehículos haya aumentado en un 13,34% y 15.639 unidades en 14 años (de 117.267 en 2010 a 132.906 en 2024, según datos del Instituto Canario de Estadística), así como el incremento poblacional del municipio durante el siglo XXI en un 27,31% y 34.565 habitantes (de 126.543 en 2000 a 161.108 en 2025, según el Instituto Nacional de Estadística). Repercute lo anterior, pero más relevante, tratándose de que muchos núcleos laguneros son lugares de paso, es el 35,58% y 252.380 personas que ha sumado Tenerife en los últimos 25 años, sin contar a los no empadronados.

La hoja de ruta municipal pasa ahora por continuar habilitando parcelas. «La intención es continuar en la línea de habilitar nuevos solares en distintos pueblos y barrios, incluyendo las actuaciones previstas en la avenida Vallehermoso, en Finca España, San Matías y avenida de los Menceyes, entre otros, mediante el acondicionamiento de espacios públicos», detalla Chinea. En cuanto a la actuación reciente en Finca España, el Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado el acondicionamiento y asfaltado de una parcela municipal de alrededor de 1.000 metros cuadrados situada entre el centro de salud del barrio y el parque Roberto Torres.