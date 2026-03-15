La Laguna ensalza la labor y trayectoria de la Asociación Amigas de la Escuelita de San Matías, Fátima Sosa y Concha Mendoza

El escenario principal del Teatro Leal acogió este viernes, 13 de marzo, la gala de entrega de los Premios del Consejo Municipal de las Mujeres de La Laguna, que este año han recaído en la Asociación de Amigas de la Escuelita de San Matías, Fátima Sosa y Concha Mendoza. Este galardón busca reconocer y visibilizar el trabajo de personas y entidades que han hecho grandes aportaciones a la ciudadanía lagunera a lo largo de su trayectoria en distintos ámbitos profesionales y sociales.

El concejal de Igualdad del Ayuntamiento, Dailos González, recordó que “la decisión de estos galardones nace del consenso de todas integrantes de este Consejo, que a principios del mes de febrero anunció estas designaciones entre seis candidaturas presentadas. Todas ellas son un ejemplo de lucha por lograr una verdadera equidad de oportunidades y mejorar las condiciones de la mujer lagunera, desde distintos ámbitos profesionales”.

El acto, presentado por la periodista Eva García y enmarcado en la programación del Consistorio para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del Consistorio, incluyó una pequeña representación teatral focalizada en el 8-M y una actuación musical a cargo de la artista Atteneri Caro.

Trayectoria de las galardonadas

La Asociación Amigas de la Escuelita de San Matías nace en dicho barrio hace ya diez años, en los que ha ido consolidando su proyecto a través de la cooperación ciudadana, la convivencia, la participación vecinal y la superación de todas sus integrantes. Con el telón de fondo del Centro Ciudadano San Matías II, diferentes mujeres con variadas circunstancias vitales coinciden en una actividad que pone un punto de inflexión en su rutina diaria.

Estas acciones se basan en la alfabetización, el aprendizaje de nuevos conocimientos, la creación de grupos de lectura, la memoria histórica o la estimulación de capacidades cognitivas de las participantes, sin dejar de lado otros aspectos importantes como la celebración de reuniones sociales para combatir la soledad no deseada o el desarrollo de actividades culturales en distintos puntos del municipio.

Esta labor comunitaria es una de las grandes fortalezas de la candidatura de esta Asociación, que trabaja por el empoderamiento de grandes mujeres que dejaron de lado sus sueños y aspiraciones profesionales para dedicarse al cuidado de sus familiares.

La segunda candidatura premiada ha sido la de Fátima Sosa García, figura destacada del sector primario lagunero que ha logrado mantener durante casi dos décadas la Quesería La Florida en Punta del Hidalgo, gracias a su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la preservación del medioambiente.

A través de formación continua, esfuerzo y constancia, ha elevado la calidad de los productos de la quesería. Actualmente, la granja cuenta con más de 400 cabras de la raza autóctona Tenerife Norte, reconocidas por su pelaje negro y castaño de pelo largo en algunos animales. La alimentación del ganado se basa principalmente en alfalfa, cereales, pienso y abundante agua, priorizando siempre el bienestar animal.

La calidad de los productos de esta empresa le ha llevado a conseguir hasta 32 premios de distinta índole, destacando las seis medallas de oro que ha cosechado en distintas ediciones del Concurso Insular de Quesos de Tenerife. Estos galardones reflejan el esfuerzo y la dedicación de Fátima Sosa García y su equipo en la producción de quesos artesanales de alta calidad en Tenerife. En la actualidad, desde el año 2022 que Fátima Sosa se jubila, su hijo Jonathan y su nuera Merche, continúan con su legado.

La tercera y última candidatura galardonada ha sido la de Concha Mendoza González, ciudadana de Valle de Guerra que se ha caracterizado por su gran involucración en las actividades culturales de la sociedad de este pueblo y por su férrea defensa de la herencia patrimonial de este núcleo lagunero.

Desde muy joven, ha destacado por su gran vocación como maestra, enseñando a leer y escribir a todas aquellas personas de su alrededor que salían a trabajar desde las primeras luces del alba hasta el anochecer. Entre sus grandes logros curriculares, destaca su implicación como monitora de la Escuela Taller del Ayuntamiento de La Laguna y su estrecha colaboración con la Asociación de Vecinos Idafe en las semanas culturales de Valle de Guerra, así como con la Asociación de Amas de Casa Atlántica, cuyas actividades fueron un referente en las islas durante más de 30 años.

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Su afán por enseñar la importancia y el respeto por la historia patrimonial del pueblo que la vio nacer, la han convertido en la primera mujer cuyo nombre se ha asignado a una de las calles de Valle de Guerra. También cuenta en la actualidad con seis libros publicados ('Recuerdos valleros', 'Vivencias de la mujer vallera: 35 años de la Asociación de Amas de Casa Atlántida', 'La hija de la costurera', 'Café con lágrimas', 'Luna de otoño' y 'Noche sin luna').