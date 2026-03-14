Las princesas de ‘No me toques el cuento’ rompen con los roles de género en el Teatro Leal
La obra ofrece una mirada distinta y actualizada sobre cuentos clásicos como ‘Blancanieves’ o ‘La bella y la bestia’.
El Teatro Leal de La Laguna acoge este sábado, 14 de marzo, la obra ‘No me toques el cuento’, una propuesta teatral producida por Arteatroz que ofrece una mirada distinta y actualizada sobre los cuentos clásicos de princesas.
A través del humor y la música, la obra cuestiona los modelos ideales de mujer que han sido transmitidos de generación en generación, invitando al público a reflexionar sobre conceptos como el amor romántico, la perfección y la libertad personal.
Escrita y dirigida por Olivia Lara, esta propuesta escénica está protagonizada por cuatro de los personajes femeninos más emblemáticos de los cuentos tradicionales: Bella, Blancanieves, Cenicienta y Aurora. Interpretadas por Masi Rodríguez, Carmen Calle, Isabel Morán y Colette Casas, las protagonistas revelan qué ocurre después del clásico ‘felices para siempre’, rebelándose contra los roles impuestos y reclamando un final más justo y auténtico.
Con un ritmo dinámico y una puesta en escena creativa, ‘No me toques el cuento’ combina escenas cómicas, canciones originales y momentos de reflexión que invitan a repensar los estereotipos femeninos aún presentes en el imaginario colectivo.
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