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Las princesas de ‘No me toques el cuento’ rompen con los roles de género en el Teatro Leal

La obra ofrece una mirada distinta y actualizada sobre cuentos clásicos como ‘Blancanieves’ o ‘La bella y la bestia’.

'No me toques el cuento', escrita y dirigida por Olivia Lara.

'No me toques el cuento', escrita y dirigida por Olivia Lara. / El Día

El Día

El Día

El Teatro Leal de La Laguna acoge este sábado, 14 de marzo, la obra ‘No me toques el cuento’, una propuesta teatral producida por Arteatroz que ofrece una mirada distinta y actualizada sobre los cuentos clásicos de princesas.

A través del humor y la música, la obra cuestiona los modelos ideales de mujer que han sido transmitidos de generación en generación, invitando al público a reflexionar sobre conceptos como el amor romántico, la perfección y la libertad personal.

Escrita y dirigida por Olivia Lara, esta propuesta escénica está protagonizada por cuatro de los personajes femeninos más emblemáticos de los cuentos tradicionales: Bella, Blancanieves, Cenicienta y Aurora. Interpretadas por Masi Rodríguez, Carmen Calle, Isabel Morán y Colette Casas, las protagonistas revelan qué ocurre después del clásico ‘felices para siempre’, rebelándose contra los roles impuestos y reclamando un final más justo y auténtico.

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Con un ritmo dinámico y una puesta en escena creativa, ‘No me toques el cuento’ combina escenas cómicas, canciones originales y momentos de reflexión que invitan a repensar los estereotipos femeninos aún presentes en el imaginario colectivo.

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