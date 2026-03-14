La Laguna acoge una nueva edición de ‘La Casa de Gepetto’ con motivo del Día del Padre
El Castillo de La Laguna, en el Camino Largo, acoge los días 14 y 15 de marzo esta iniciativa que reúne a 16 marcas canarias y una ONG en un fin de semana pensado para disfrutar en familia.
La Laguna acoge este fin de semana una nueva edición del market La Casa de Gepetto, que se celebra los días 14 y 15 de marzo en el Castillo de La Laguna, situado en el Camino Largo, con una propuesta pensada para disfrutar en familia y que reunirá a 16 marcas y una ONG en un espacio dedicado al talento creativo y al comercio local.
La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, destaca que iniciativas como esta “representan una apuesta clara por el comercio local y el talento creativo, generando oportunidades reales para pequeños negocios y proyectos emergentes en un entorno tan emblemático como el Castillo de La Laguna”. En este sentido, señala que “desde el Área apoyamos este tipo de iniciativas que contribuyen a dinamizar la economía local, diversificar la oferta comercial y ofrecer a la ciudadanía experiencias de compra diferentes, vinculadas a la identidad y al producto hecho en Canarias”.
La Casa de Gepetto convierte el Castillo de La Laguna en un punto de encuentro para descubrir marcas canarias y productos exclusivos y diferentes, en un entorno con historia y encanto.
El market abrirá sus puertas el sábado 14 de marzo de 11:00 a 20:00 horas y el domingo 15 de marzo de 10:30 a 19:30 horas, con una programación que combina mercado de creadores, talleres y actividades para toda la familia.
Entre las propuestas previstas para el sábado destacan un taller de totebag y un taller infantil “Medalla al mejor papá”, antes del cierre del mercado a las 20:00 horas.
El domingo, el recinto volverá a abrir a las 10:30 horas, con actividades familiares como pintacaras infantil, taller infantil de terrario y una sesión de mindfulness en familia, programadas durante la mañana.
El Castillo de La Laguna acogerá este market con la participación de diferentes proyectos y marcas, entre ellas Ruci by Yelena, Tallitosgreen, Ikimarkets, OSSS, Flor y Amor Natural, 3DKPass, Starcuqui, El Cuarto de Tula, Karinschikorr, Silisu, Pecadille, Aretique, Micacandles, Sealovers, Que Chachi y Mmlameda.
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