El Ayuntamiento de La Laguna inicia la mejora del adoquinado del entorno de la plaza del Cristo

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Sostenibilidad del Ayuntamiento de La Laguna está ejecutando los trabajos correspondientes a la primera fase del proyecto de mejora del adoquinado del entorno de la plaza del Cristo. En concreto, se está actuando en la prolongación de la calle Quintín Benito, en el tramo comprendido entre la vía Nava y Grimón y el Camino Las Peras.

El edil del Área en el Consistorio, Ángel Chinea, detalló que “estas actuaciones necesarias se están centrando, en primer lugar, en el levantamiento del antiguo adoquinado de esta calzada, el cual presentaba algunos hundimientos, roturas y otras afecciones, a pesar de que se habían realizado anteriormente reparaciones puntuales mediante aglomerado asfáltico”.

A continuación, se procederá a la recuperación del firme existente, así como a la ejecución de dos roderas de asfalto, manteniendo una banda central de adoquín con el material recuperado inicialmente. En este punto, Chinea recalcó que “esta intervención tiene un carácter provisional, dando cumplimiento a una propuesta aprobada en el Pleno municipal, en el que se acordó la ejecución circunstancial de estas roderas para las vías circundantes a dicha plaza”.

El concejal lagunero también explicó que, una vez concluya este proyecto, se trasladará el material sobrante de estas actuaciones hasta los almacenes municipales, con el fin de garantizar su correcta conservación y custodia para posibles usos futuros en otros puntos de la ciudad.

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El plazo previsto por la concejalía de Obras, Infraestructuras y Sostenibilidad del Ayuntamiento de La Laguna para el desarrollo de estas labores es de tres semanas, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Para poder cumplir con estos tiempos de ejecución establecidos, los trabajos se están llevando a cabo también durante los sábados.